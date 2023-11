दिल्ली-NCR को प्रदूषण से मिली राहत, बारिश के बाद 100 से नीचे पहुंचा AQI

डीएनए हिंदी: Delhi Rain Updates- दिल्ली-एनसीआर के वालों को दिवाली से पहले प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में गुरुवार रात झमाझम बारिश हुई. बारिश की वजह से पॉल्यूशन में बड़ी राहत मिली. राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से नीचे गिरकर 100 तक पहुंच गया है. राजधानी के ऊपर आसमान में छाई धुंध भी अब साफ हो गई है. मौसम विभाग की मानें तो अभी अगले 24 घंटे तक ऐसे ही बारिश होने की संभावना है.

बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 100 से नीचे दर्ज किया गया. आनंद विहार इलाके में शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 175, नई दिल्ली 93, सेंट्रल दिल्ली 109, लोधी रोड 159, नोएडा 66, ग्रेटर नोएडा 168 और गुरुग्राम में 78 AQI लेवल दर्ज किया गया. बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के पॉल्यूशन से बहुत रादत मिली है. इससे पहले आसमान में धुंध छाई हुई थी और एक्यूआई लेवल भी 500 से ऊपर पहुंच गया था. जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लग गई थी.

कल तेज हवा चलने का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हल्की बारिश समेत मौसम संबंधी अनुकूल परिस्थितियों के कारण दीपावली से पहले वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार होने का अनुमान जताया है. अधिकारियों ने कहा था कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ बदलने से भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पराली जलाए जाने से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवा की गति मौजूदा समय में लगभग पांच से छह किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 11 नवंबर को लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, जिससे दीपावली से पहले प्रदूषक तत्वों के तितर-बितर होने की संभावना है.

दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने वाले ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 38 फीसदी प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने से निकला धुआं जिम्मेदार था. शहर में प्रदूषण के स्तर में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान बृहस्पतिवार को 27 फीसदी रहा, जबकि शुक्रवार को इसके 16 फीसदी रहने का अनुमान है. आंकड़ों में परिवहन को भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया गया है, जो दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा में 12 से 14 फीसदी का योगदान दे रहा है.

