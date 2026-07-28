Delhi NCR Rain: लंबे ब्रेक के बाद दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश के पीछे का साइंस क्या है? समझें

राजस्थान के ऊपर साइक्लॉनिक सर्कुलेशन और ओडिशा के ऊपर निम्न दबाव ने नमी भरी हवाओं का रुख ऊपर की तरफ करके मौजूदा बारिश को और तेज कर दिया है. इसकी वजह से सामान्यत: निम्न दवाब से होने वाली बारिश की तुलना में ज्यादा तेज से पानी बरसा है.

चार वायुमंडलीय प्रणालियों के एकसाथ मिलने से हुई जोरदार बारिश

ओडिशा और बंगाल की खाड़ी से गहरा दबाव दिल्ली के दक्षिण में निम्न दबाव से मिला

मानसून ट्रफ और निम्न दबाव के मिलने से हुई झमाझम बारिश

साइक्लॉनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव ने हवाओं का रुख ऊपर करके तेज बारिश की स्थिति बनाई

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार (28 जुलाई, 2026) दोपहर को हुई जोरदार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है. मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी करके भारी बारिश की चेतावनी दी थी और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी. रात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 से 30 जुलाई के दौरान बारिश पड़ने की संभावना है.

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करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली एनसीआर में लोगों को ऐसी बारिश नसीब हुई है. 2 जुलाई को यहां मानसून की एंट्री हो गई थी, लेकिन एक दो बार के अलावा पूरा जुलाई सूखा निकल गया और अब महीने के आखिर में बारिश हुई है. हालांकि, कई बार बादल गरजे, बूंदा-बांदी भी हुई, लेकिन राहत देने वाली बारिश आज हुई है.

क्या है दिल्ली में मानसून की वापसी के पीछ का साइंस?

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि दिल्ली में अचानक जोरदार बारिश की स्थिति चार वायमुंडलीय प्रणालियों के एक साथ प्रभाव के कारण है. इसमें सबसे अहम भूमिका मानसून ट्रफ की है, जो लंबा निम्न दबाव क्षेत्र विकसित करता है और दक्षिण पश्चिम मानसून में प्राइमरी रेन-बियरिंग कॉरिडोर की तरह काम करता है.

बंगाल की खाड़ी से निकला गहर निम्न दबाव

आईएमडी के अनुसार इस वक्त यह निम्न दबाव क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण में स्थित है और बीकानेर, ग्वालियर और सतना से होता हुआ उस गहरे दबाव से जुड़ रहा है, जो मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी और ओडिशा को पार कर गया था. एक मौसम विज्ञानी ने इस स्थिति को बेहद महत्वपूर्ण और दिल्ली में फिर से झमाझम बारिश का मुख्य कारण बताया है. उनका कहना है कि इस बार के मानसून में यह बंगाल की खाड़ी से निकला यह पहला गहरा दबाव है.

निम्न दबाव और मानसून ट्रफ के मिलने से वायुमंडली प्रणालियां एक्टिव

तीसरा फैक्टर है, दो अपर-एयर साइक्लोनिक सर्कुलशंस, जो इस वायुमंडलीय प्रणाली को सपोर्ट कर रहे हैं. एक मानसून ट्रफ के पश्चिम छोर पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर स्थित है और दूसरा दिल्ली-एनसीआर के करीब उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तरी हिस्से के ऊपर बन रहा है. मानसून ट्रफ और निम्न दबाव के एकसाथ मिलने से चार प्रणालियां एक-दूसरे को मजबूत कर रही हैं, जिससे गर्म और नमी से भरी हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और भारी बारिश लाने वाले बादलों में संघनित हो जाती हैं. मानसून ट्रफ की स्थिति इसमें अहम भूमिका निभाती है कि कहां पर भारी बारिश होगी.

दिल्ली में कब होती है बारिश?

जब मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है तो मध्य और उत्तर भारत के इलाकों जैसे, दिल्ली-एनसीआर में बारिश की स्थिति बनती है. जब यह उत्तर की तरफ हिमालयन रीजन की ओर बढ़ता है तो प्लेन इलाकों में बारिश की स्थिति कमजोर होती है या बारिश की संभावना कम हो जाती है, जिसे मौसम विज्ञानी मानसून ब्रेक कहते हैं.

राजस्थान के ऊपर साइक्लॉनिक सर्कुलेशन और ओडिशा के ऊपर निम्न दबाव ने नमी भरी हवाओं का रुख ऊपर की तरफ करके मौजूदा बारिश को और तेज कर दिया है. इसकी वजह से सामान्यत: निम्न दवाब से होने वाली बारिश की तुलना में ज्यादा तेज से पानी बरसा है.

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