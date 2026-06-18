Weather Update: दिल्ली-NCR में प्री-मानसून की दस्तक, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, दक्षिण भारत में बारिश का कहर जारी

उत्तर भारत गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पड़ रही है. बढ़ते तापमान के साथ ही लू का प्रकोप लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की दस्तक जल्द हो सकती है.

.कैसा रहेगा आज दिल्ली-एनसीआर का मौसम

.दक्षिण भारत में सक्रिय हुआ मानसून, जमकर हो रही बारिश

.दिल्ली में मानसून में देरी की हो सकती है ये वजह

.प्री मानसून से मिलती रहेगी थोड़ी राहत

चिलचिलाती धूप, गर्मी और लू का सामनाा कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के मौसम का बड़ा अपडेट आ गया है. स्काईमेट ने दावा किया है कि जून के आखिरी सप्ताह तक दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब मानसून ने इधर का रुख कर लिया है. हालांकि अभी दक्षिण भारत में झमाझम बारिश हो रही है. जमकर बादल बरस रहे हैं. यहां लोगों को गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली है. आइए जानते हैं कैस रहेगा मौसम का हाल...

कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा.​ दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तापमान हाईलेवल पर रहेगा. यहां लू चलने के संकेत हैं. लोगों को हिट वेव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि शाम के समय तापमान में कुछ गिरावट, लोगों को भारी राहत देगी. अगले कुछ दिनों तक लोगों को इस चिलमिलाती गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा. इसकी वजह मानसून में देरी हो सकती है.

दक्षिण भारत में जमकर हो रही बारिश

वहीं दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो हैदराबाद, केरल से लेकर कर्नाटक तक में जमकर बारिश हो रही है. यहां पर मानसून पूरी तरह एक्टिव है. हैदराबाद का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं बेंगलुरु में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां भी 50 की रफ्तार से चलने की वाली हवाएं तापमान को गिरा देगी. यहां पर अच्छी नमी बनी रहेगी. वहीं तिरुवनंतपुरम में भी बारिश की स्थिति बनी हुई है. यहां लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है.

दिल्ली वालों का लंबा हो सकता है इंतजार

देश की राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून की एंट्री देरी से हो रही है. इसे लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है0. स्काइमेट के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मानसून 27 जून तक दस्तक दे सकता है. स्काईमेट के अनुसार मानसून की मौजूदा चाल और एक हफ्ते तक इसकी रफ्तार को देखते हुए, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में मानसून देरी से पहुंचेंगा. ऐसे में लोगों को कुछ और समय के लिए गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में गर्मी और हीट वेव से खुद को बचाये रखने के लिए कम से कम बाहर निकले. ज्यादा से ज्यादा पानी पिये. बॉडी को हाईड्रेट बनाये रखें. खाने पीने का विशेष ध्यान रखें. डाइट में मौसमी सब्जी और फलों का सेवन करें.

दिल्ली में मानसून में देरी की हो सकती है ये वजह

स्काईमेंट क अनुसार, इस बार दिल्ली में मानसून के देर से पहुंचने की वजह मानसून का पश्चिमी सिरा फिलहाल कोंकण क्षेत्र में अटका होना है. यहां से अभी आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है. वहीं बंगाल की खाड़ी से चलने वाला पूर्वी सिरा भी पिछले पांच दिनों से बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास स्थिर है. ऐसे में अगले एक हफ्ते तक मानसून की उत्तरी सीमा से निकलने और बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम है. ऐसे में साफ है कि मानसून दिल्ली में आने तय समय से देरी ले सकता है.

प्री मानसून से मिलती रहेगी थोड़ी राहत

मौसम विभाग के अनुसारख् मानसून में देरी होना संभव है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की एक्टिविटी आने वाले हफ्ते से शुरू हो जाएगी, जो बीच बीच में आंधी और बारिश जैसी स्थितियां पैदा करेगी. हालांकि तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आंधी और हल्की बारिश से ही तापमान में गिरावट के साथ ही लू से राहत मिलना संभव है.

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