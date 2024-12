Delhi Pollution: रविवार शाम दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की पहली बारिश हुई है. इस बारिश के कारण दिल्ली के मौसम में तो काफी बदलाव भी हुआ है. शीतलहर भी तेज हो गई है, लेकिन प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं है. वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार सोमवार (9 दिसंबर) को सुबह 6 बजे तक दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में 253 दर्ज किया गया है.

धुंध की परत

हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकें ऐसे भी है जहां पर इस बारिश का असर दिख रहा है. शहर के कुछ इलाकों में इस बारिश के कराण वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है तो वहीं कई इलाकों धुंध की परत छाई हुई है. दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद में भी एक्यूआई मध्यम श्रेणी में दर्द किया गया है. दरअल पिछले कुछ दिन पहले वायु गुणवत्ता में सुधार आने की वजह से दिल्ली में ग्रेप-4 की पाबंदिया हटा दी गई थी.

#WATCH | A layer of smog engulfs the area around India Gate as the Air Quality Index (AQI) across Delhi continues to be in the 'poor' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/sYWlzRWFl3