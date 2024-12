Delhi Pollution: दिसंबर महीने की शुरूआत में दिल्लीवालों के अच्छी खबर है. शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरने लगी है. लगातार चौथे दिन दिल्ली के एक्यूआई आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार इंडिया गेट क्षेत्र में सुबह सात बजे के आसपास एक्यूआई 169 रिकॉर्ड किया गया जिसे ‘मध्यम’ श्रेणी में रखा गया है.

कहां कितना है एक्यूआई

इसके अलावा अगर दिल्ली के और इलाकों की बात करें तो आनंद विहार 250, अलीपुर में 198, आया नगर में 164, चांदनी चौक में 187, द्वारका सेक्टर-8 में 248, आईटीओ में 169, जहांगीरपुरी में 259 दर्ज किया गया. दूसरी तरफ वसुंधरा में 114 और नोएडा सेक्टर- 62 में 158 एक्यूआई दर्ज किया गया है.

#WATCH | Delhi: Early morning runners reach the India Gate as the AQI of the area improves to 169 and is categorised as 'Moderate', as per CPCB (Central Pollution Control Board) pic.twitter.com/kEutbvxZtB