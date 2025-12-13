दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP-3 लागू किया गया है। स्कूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक और वर्क फ्रॉम होम की सलाह के साथ स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी जारी हुई है।

दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है. हवा की रफ्तार कम होने और मौसम की परिस्थितियों के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छा गई है. हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.

AQI में तेज उछाल देखा गया

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. शनिवार सुबह तक राजधानी के कई हिस्सों में AQI 401 दर्ज किया गया, जो ‘Severe’ श्रेणी में आता है. महज कुछ घंटों में AQI में तेज उछाल देखा गया, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कम हवा की गति, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषक तत्व हवा में ही फंसे हुए हैं.

दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से लागू

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए CAQM की GRAP उप-समिति ने GRAP स्टेज-3 को पूरे दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके तहत कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं. सबसे अहम फैसलों में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति देना शामिल है. साथ ही, 'ऑफीस' में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

GRAP-3 लागू होने के बाद डीजल बसों, पुराने डीजल वाहनों और गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. स्टोन क्रशर, खनन से जुड़ी गतिविधियां और सीमेंट-बालू जैसे निर्माण सामग्री की ट्रकों के जरिए आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. प्रशासन ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. मेट्रो, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो. ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए भी विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच, बढ़ते प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी साफ दिखने लगा है.अस्पतालों में सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो आने वाले दिनों में और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

