Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, GRAP-4 लागू; इन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. AQI 440 के पार जाने के बाद CAQM ने पूरे NCR में GRAP-4 की सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं.

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है. AQI 400 के पार जाते ही हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में GRAP-4 लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत कई सख्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है. शुक्रवार शाम को AQI तेजी से बढ़ते हुए 441 दर्ज किया गया, जिसके बाद केंद्रीय निकाय CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को पूरे NCR में लागू कर दिया. इससे पहले दिन में AQI 431 रहने पर GRAP-3 की पाबंदियां लगाई गई थीं, लेकिन हालात बिगड़ते देख शाम को और सख्ती करनी पड़ी. GRAP-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और धूल फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

ट्रक, लोडर और अन्य भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक

वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. ट्रक, लोडर और अन्य भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी, हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है. इससे ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है. CAQM ने साफ किया है कि यह फैसला मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की आशंका को देखते हुए लिया गया है. आयोग के मुताबिक, AQI में अचानक आई गिरावट का मुख्य कारण स्थानीय उत्सर्जन नहीं बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, जिससे हवा की गति बेहद कम हो गई है.

वर्क फ्रॉम होम की सुविधा

GRAP के नियमों के अनुसार, AQI के 201 से 300 के बीच रहने पर पहला चरण, 301 से 400 पर दूसरा, 401 से 450 पर तीसरा और 450 से ऊपर जाने पर चौथा चरण लागू किया जाता है. GRAP-4 के दौरान राज्य सरकार को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाने की भी छूट होती है.

