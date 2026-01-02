ऑपरेशन 'रियल लूट'...बड़ा खुलासा, देश की नामी Real Estate कंपनी की करोड़ों की धोखाधड़ी से उठा पर्दा!

जी न्यूज ऐसी कंपनियों को हमेशा से एक्सपोज करता आ रहा है जो सरकारी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर अपने फायदें के लिए धोखाधड़ी करती हैं. आज एक ऐसी देश की नामी Real Estate कंपनी के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं. जिसने अपने फायदे के लिए करोड़ों का घोटाला किया है.

अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक आदमी अक्सर कानून का सहारा लेता है, अपराध करने से डरता है... लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि निजी स्वार्थ के लिए या फिर मोटी रकम कब्जाने के लिए सिस्टम को अपने मुताबिक उपयोग करती हैं उसे तोड़ती-मरोड़ती हैं और सरकारी एजेंसियों की आंख पर धूल झोंककर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है. जी न्यूज ऐसी कंपनियों को हमेशा से एक्सपोज करता आ रहा है. इस बार भी एक ऐसी ही कंपनी की धोखाधड़ी को उजागर किया है जिसने करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी की है.

धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा



रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी ऐसी ही रियल लूट में आज एक कंपनी की धोखाधड़ी का खुलासा करने जा रहे हैं. दिल्ली NCR की जानमानी रियल एस्टेट कंपनी है M3M ग्रुप. इस कंपनी ने पहले गुरूग्राम की एक बेशकीमती जमीन को आधे दामों खरीदने के लिए जाल बुना और फिर उस जाल में सरकारी एजेंसियों को फंसाया. दरअसल साइबर सिटी...गुरुग्राम. दिल्ली NCR के इस शहर में हैं ऊंची और आलीशान इमारतें हैं और इन्हीं इमारतों के पीछे छुपी है करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की कहानी.

M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रियल एस्टेट समूह...M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दिल्ली NCR की इस कंपनी ने कोर्ट....ईडी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और इसके पीछे वजह बनी गुरुग्राम की एक बेशकीमती जमीन. सेक्टर 62, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम में 9.26 एकड़ की एक ज़मीन का टुकड़ा हैं. इस जमीन की कीमत आज से 10 साल पहले 534 करोड़ रुपये आंकी गई थी. अब गौर करने वाली बात ये है कि साल 2018 में इस जमीन पर स्टे लगा दिया था जिसके बाद से न तो इस जमीन को कोई बेच सकता है और ना हीं उस जमीन को कई खरीद सकता है. इतना ही नहीं इस जमीन को नीलाम भी नहीं किया जा सकता.

इसके बाद क्या हुआ?



- हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए उस जमीन की नीलामी की गई.

- जमीन को 234 करोड़ रुपये कम कीमत पर नीलाम किया गया

- इतना ही नहीं M3M समूह ने एक षड्यंत्र जरिए नीलामी करने वाले बैंक की ही दूसरी कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदवा दी

कठपुतली कंपनी की तरह किया इस्तेमाल

वो कंपनी कौन सी है...जिसे M3M समूह ने कठपुतली कंपनी की तरह इस्तेमाल किया. खुलासा करेंगे कि कैसे M3M समूह ने रातों-रात उस कंपनी को खड़ा किया और फंडिंग की. ZEE NEWS के पास हर वो दस्तावेज मौजूद हैं...जो M3M समूह की धोखाधड़ी की एक-एक कहानी बयां कर रहें है. घोटाले में किस कंपनी ने लोन दिया...किस कंपनी ने लोन लिया...और किस कंपनी ने मुखौटा कंपनी बनकर जमीन खरीदी.

2018 में 564 करोड़ रुपये कीमत

- जिस जमीन का कीमत 2018 में 564 करोड़ रुपये आंकी गई थी, उस वक्त करीब 300 करोड़ रुपये में खरीद दिया. आज की तारीख में सिर्फ उस जमीनत की कीमत करीब 900 करोड़ रुपये है.

- जबकि उसी जगह से 4 से 5 किलोमीटर दूर DLF कैमिलियास प्रोजेक्ट में एक पेंटहाउस की कीमत 100 करोड़ रुपये है..अंदाजा लगाइए कि वो प्रॉपर्टी कितनी प्राइम लोकेशन पर और कितनी महंगी है.

इस घोटाले में ना सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है...बल्कि इंसोलवेंसि कानूनी प्रक्रिया के जरिए बैंकों से मिलकर सरकारी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर कंपनी को अपने ही नाम करवा लिया. M3M समूह की सभी धोखाधड़ी पर जल्द ZEE NEWS करेगा बड़ा खुलासा...जारी रहेगा ऑपरेशन रियल लूट.

परिवेश वास्त्यायन, स्पेशल इनवेस्टिगेटिव टीम, ज़ी मीडिया

