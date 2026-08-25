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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बारिश से दिल्ली-NCR की सड़कें बनीं तालाब, ऑफिस जाने से पहले देख लें ट्रैफिक अपडेट

लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे दफ्तर और स्कूल जाने वालों को भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 25, 2026, 08:33 AM IST

बारिश से दिल्ली-NCR की सड़कें बनीं तालाब, ऑफिस जाने से पहले देख लें ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली में बारिश से जगह-जगह जलभराव (Image Source- IANS)

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देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार (25 अगस्त 2026) को सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ घंटों तक यह तेज बारिश ऐसे ही जारी रह सकती है, जिससे लोगों को काफी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के इंदिरापुरम, लोनी, मानेसर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर जैसे आसपास के कई शहरों में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है.

सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम

सोमवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी और मंगलवार को भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं. इस लगातार बारिश की वजह से दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और सड़कों पर पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ रहा है. 

 

हालात की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 25 अगस्त को सभी सरकारी व निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम देने और स्कूलों में छुट्टी या ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह जारी की है. 

 

केरल में भी मौसम का मिजाज सख्त

दिल्ली ही नहीं, देश के दक्षिणी राज्य केरल में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं. मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है. 

 

इसके अलावा, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा और कोट्टायम समेत कई अन्य जिलों में मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भूस्खलन और फ्लैश-फ्लड की आशंका वाले संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा है.

अरुणाचल प्रदेश में 28 अगस्त तक बारिश का दौर

देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की मानें तो राज्य में 28 अगस्त तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है. मंगलवार और बुधवार को राज्य के लगभग 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा. 

 

वहीं, गुरुवार और शुक्रवार को तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, कुरुंग कुमे और चांगलांग जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. 

ये भी पढ़ें- आज का मौसम 25 अगस्त: दिल्ली-NCR समेत देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

 

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