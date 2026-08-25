बारिश से दिल्ली-NCR की सड़कें बनीं तालाब, ऑफिस जाने से पहले देख लें ट्रैफिक अपडेट

भारत
लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे दफ्तर और स्कूल जाने वालों को भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार (25 अगस्त 2026) को सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ घंटों तक यह तेज बारिश ऐसे ही जारी रह सकती है, जिससे लोगों को काफी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के इंदिरापुरम, लोनी, मानेसर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर जैसे आसपास के कई शहरों में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है.
सोमवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी और मंगलवार को भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं. इस लगातार बारिश की वजह से दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और सड़कों पर पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ रहा है.
🚦 ट्रैफ़िक अपडेट |
खेरली रेलवे ओवर ब्रिज🚗
🕒 समय: सुबह 7:50 बजे
खेरली रेलवे ओवर ब्रिज पर एक ट्रक ख़राब है यातायात धीमी गति से चल रहा है। यातायात कर्मचारी मौके पर मौजूद है ट्रक को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है।
📞 यातायात हेल्पलाइन: 9971009001 pic.twitter.com/mx6PC6q1OG— Noida Traffic Police (@Noidatraffic) August 25, 2026
हालात की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने 25 अगस्त को सभी सरकारी व निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम देने और स्कूलों में छुट्टी या ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह जारी की है.
#WATCH | Delhi: Several areas of the national capital face severe waterlogging following heavy rainfall.— ANI (@ANI) August 25, 2026
Visuals from Baba Kharak Singh Marg pic.twitter.com/fXQHMT8ws1
दिल्ली ही नहीं, देश के दक्षिणी राज्य केरल में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं. मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है.
#WATCH | New Delhi: Heavy rain lashed the national capital, leading to severe waterlogging at the AIIMS flyover loop. pic.twitter.com/z94WlvE0FO— ANI (@ANI) August 25, 2026
इसके अलावा, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा और कोट्टायम समेत कई अन्य जिलों में मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भूस्खलन और फ्लैश-फ्लड की आशंका वाले संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा है.
देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की मानें तो राज्य में 28 अगस्त तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है. मंगलवार और बुधवार को राज्य के लगभग 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा.
⚠️ जनहित में जारी अपील ⚠️— Noida Traffic Police (@Noidatraffic) August 25, 2026
नोएडा यातायात पुलिस सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील करती है कि बारिश के दौरान अपने वाहन फ्लाईओवर या फुटओवर ब्रिज के नीचे न रोकें।
ऐसा करने से दुर्घटना का खतरा रहता है और ट्रैफिक बाधित होता है।
📞 हेल्पलाइन: 9971009001 pic.twitter.com/RksNullqUY
वहीं, गुरुवार और शुक्रवार को तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, कुरुंग कुमे और चांगलांग जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
ये भी पढ़ें- आज का मौसम 25 अगस्त: दिल्ली-NCR समेत देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी