हत्या के आरोप में पति ने काट ली 6 साल की सजा, बाद में जिंदा पाई गई पत्नी, अदालत से लेकर पुलिस तक सभी हैरान

ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक करतूत! आधी रात को पार्क से गायब हुई महात्मा गांधी की 426 Kg की कांस्य प्रतिमा, भारत ने रखी कार्रवाई की मांग...

ट्रंप-मोदी की ट्रेड डील के बाद एस जयशंकर की बेसेंट और रूबियो से मुलाकात, जानें क्या-क्या हुई चर्चा

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Crime News: दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अदालत समेत पुलिस को भी हैरान कर दिया है. दरअसल इस मामले में पत्नी की हत्या के आरोप में पति ने 6 साल की सजा काट ली, हैरान करने वाली बात ये है कि पत्नी आज भी जिंदा हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 04, 2026, 09:40 AM IST

Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस से लेकर अदालत तक सभी को चौंका दिया. पत्नी की हत्या के आरोप में जिस पति ने करीब छह साल से ज्यादा समय जेल में बिताया, वही पत्नी बाद में जिंदा पाई गई. मामले में बड़ा मोड़ आने के बाद अदालत ने आरोपी पति को हत्या नहीं, बल्कि हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया. आइए जातने है कि क्या है पूरा मामला

6 साल की सजा और 13 हजार जुर्माना

एडिशनल सेशन जज ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी को छह साल की सजा सुनाई, लेकिन चूंकि वह इससे अधिक समय पहले ही जेल में काट चुका था, इसलिए सजा को अंडरगोन मानते हुए 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसकी रिहाई के आदेश दिए गए. नई दिल्ली निवासी मलखान ने वर्ष 2019 में सराय ख्वाजा थाना पुलिस को शिकायत दी थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुधा की शादी वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव जनौली किशनपुर निवासी मुकेश उर्फ मनोज से हुई थी. दंपती के छह बच्चे हैं. शादी के बाद दोनों फरीदाबाद में रहकर मजदूरी करने लगे.

जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लिया

13 दिसंबर 2019 को सुधा और उसका पति रोज की तरह काम के लिए निकले थे. शाम को मुकेश अकेला घर लौटा और बच्चों से कहा कि उनकी मां मायके चली गई है. अगले दिन जब बच्चों ने मामा के घर फोन किया तो पता चला कि सुधा वहां पहुंची ही नहीं थी. इसके बाद सुधा के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था. उसने काम का बहाना बनाकर सुधा को साथ ले जाकर गुरुग्राम नहर के पास उस्तरे से गला काटा और चुन्नी से गला घोंटा, फिर उसे मृत समझकर मौके से भाग गया.

हत्या को आरोप में पति को हुई जेल

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उस्तरा और खून से सना गमछा बरामद किया, लेकिन सुधा का शव नहीं मिल सका. नहर में भी तलाश की गई, मगर कोई सुराग नहीं लगा. इसके बावजूद पुलिस ने मुकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. करीब छह साल बाद 25 दिसंबर 2025 को विक्रमचंद नाम के व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसे एक महिला गंभीर हालत में नहर किनारे मिली थी, जिसे उसने बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया. हालत नाजुक होने पर महिला को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस जांच में महिला की पहचान सुधा के रूप में हुई.

बाद में हत्या की धारा को हटाया गया

इसके बाद केस से हत्या की धारा हटाकर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई. फोरेंसिक जांच में आरोपी से बरामद उस्तरे और गमछे पर लगा खून सुधा के डीएनए से मेल खा गया, जो अदालत में निर्णायक सबूत बना. अदालत ने मुकेश को दोषी मानते हुए छह साल की सजा सुनाई. हालांकि, वह पहले ही 6 साल 1 महीना 5 दिन जेल में बिता चुका था. इस आधार पर कोर्ट ने सजा को पूरी तरह भुगती हुई मानते हुए 13 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया.

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
