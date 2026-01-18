इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में बम होने की सूचना से रविवार को हड़कंप मच गया. फ्लाइट को अचनाक लखनऊ पर लैंड करना पड़ गया, आइए जातने है कि क्या है पूरा मामला

दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में बम होने की सूचना से रविवार को हड़कंप मच गया. विमान संख्या 6ई 6650 को लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और एयरलाइंस प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गए.

जानकारी के अनुसार इंडिगो का यह विमान दिल्ली से बागडोगरा के लिए रवाना हुआ था. उड़ान के दौरान विमान में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय लिया गया. विमान के लखनऊ पहुंचते ही रनवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए.

विमान को चारों ओर से घेर लिया

लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने विमान को चारों ओर से घेर लिया. बम निरोधक दस्ता, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंच गई. सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया. यात्रियों की बारीकी से स्कैनिंग की गई और उनके सामान की भी जांच शुरू की गई.

अफरा-तफरी का माहौल रहा

जांच प्रक्रिया के दौरान एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा. यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर बैठाया गया और उन्हें किसी भी तरह की घबराहट न फैलाने की अपील की गई. एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.

विमान के अंदर और बाहर सघन तलाशी अभियान

बम निरोधक दस्ते और सीआईएसएफ टीम ने विमान के अंदर और बाहर सघन तलाशी अभियान चलाया. सीटों, लगेज कंपार्टमेंट, कॉकपिट और कार्गो एरिया की गहन जांच की गई. प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की गई.

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है

घटना के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित रहा. एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया. मामले की जांच जारी है और सूचना के स्रोत का पता लगाया जा रहा है. सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बम की सूचना देने वाले की तलाश की जा रही है. विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



