देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है. CAQM के अनुसार दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है. सीएक्यूएम ने कहा कि शांत हवा के कारण दिल्ली में एक्यूआई में भारी वृद्धि देखने को मिली है. इस बीच उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें GRAP-IV की पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया.

इससे पहले वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने ग्रैप-3 लागू करने के ऐलान किया था. लेकिन प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए GRAP-4 लागू किया गया है. राजधानी में सोमवार शाम को एक्यूआई 397 दर्ज किया गया था, जो बढ़कर अब 400 को पार कर गया है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद वाहनों की जांच तेज कर दी. ग्रैप-4 में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले हल्के वाणिज्यिक डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

Delhi’s average AQI rose to 399 at 9 pm tonight and breached the 400 mark at 10PM. Considering the steep rise in the AQI of Delhi owing to highly unfavourable meteorological conditions and absolute calm wind conditions, the CAQM Sub-Committee on GRAP called for an emergency… pic.twitter.com/av95THFtOf