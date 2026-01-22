FacebookTwitterYoutubeInstagram
कांग्रेस के मदन मोहन झा की भी सुरक्षा हटाई गई | गिरिराज सिंह भी अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे | तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ की गई | यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बदसलूकी की जांच होनी चाहिए- मौर्य | 'शंकराचार्य से प्रार्थना है, अच्छे से स्नान करें', इस मामले को अब खत्म करें- मौर्य | बिहार के मंत्री मंगल पांडे को Z श्रेणी सुरक्षा

ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Homeभारत

भारत

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसकी सब-कमेटी लगातार वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है और हालात बिगड़ने पर दोबारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. 

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 07:16 PM IST

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं. 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियों को हटाने का फैसला किया. मौजूदा हालात में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 332 दर्ज किया गया है, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में तो है, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर मानी जा रही है. 

वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है

दरअसल, दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में मौसम की परिस्थितियों और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में आई कमी के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM ने GRAP-3 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसकी सब-कमेटी लगातार वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है और हालात बिगड़ने पर दोबारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. CAQM के अनुसार, फिलहाल प्रदूषण स्तर में आई गिरावट के कारण GRAP-3 की पाबंदियों को जारी रखना जरूरी नहीं समझा गया. हालांकि, सर्दियों के मौसम और प्रदूषण के दोबारा बढ़ने की आशंका को देखते हुए GRAP के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध अभी भी प्रभावी रहेंगे. इसका मतलब है कि धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर रोक जैसी व्यवस्थाएं जारी रहेंगी. 

सप्लाई चेन को राहत मिलने की उम्मीद

GRAP-3 हटने से सबसे बड़ी राहत भारी मालवाहक वाहनों को मिली है. अब दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले BS-IV और उससे नीचे की श्रेणी के भारी मालवाहक वाहनों (HGVs) के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है. इससे पहले केवल आवश्यक सेवाओं और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को ही राजधानी में आने की अनुमति थी. अब अन्य भारी वाहन भी दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन को राहत मिलने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई थी

गौरतलब है कि, दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में गंभीर चिंता जताई थी. कोर्ट ने CAQM द्वारा सुझाए गए उपायों को लेकर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले जाम और बढ़ती भीड़ पर भी चिंता जताई है और इसे कम करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

