दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियों को हटाने का फैसला किया. मौजूदा हालात में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 332 दर्ज किया गया है, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में तो है, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर मानी जा रही है.

दरअसल, दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में मौसम की परिस्थितियों और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में आई कमी के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM ने GRAP-3 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसकी सब-कमेटी लगातार वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है और हालात बिगड़ने पर दोबारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. CAQM के अनुसार, फिलहाल प्रदूषण स्तर में आई गिरावट के कारण GRAP-3 की पाबंदियों को जारी रखना जरूरी नहीं समझा गया. हालांकि, सर्दियों के मौसम और प्रदूषण के दोबारा बढ़ने की आशंका को देखते हुए GRAP के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध अभी भी प्रभावी रहेंगे. इसका मतलब है कि धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर रोक जैसी व्यवस्थाएं जारी रहेंगी.

सप्लाई चेन को राहत मिलने की उम्मीद

GRAP-3 हटने से सबसे बड़ी राहत भारी मालवाहक वाहनों को मिली है. अब दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले BS-IV और उससे नीचे की श्रेणी के भारी मालवाहक वाहनों (HGVs) के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है. इससे पहले केवल आवश्यक सेवाओं और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को ही राजधानी में आने की अनुमति थी. अब अन्य भारी वाहन भी दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन को राहत मिलने की उम्मीद है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई थी

गौरतलब है कि, दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में गंभीर चिंता जताई थी. कोर्ट ने CAQM द्वारा सुझाए गए उपायों को लेकर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले जाम और बढ़ती भीड़ पर भी चिंता जताई है और इसे कम करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

