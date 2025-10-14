दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक
Delhi-NCR GRAP-1 News: भारतीय मौसम विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITM) ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में पूर्वानुमान जताया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच सकता है.
दिवाली से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा बिगड़ गई है. मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 पार कर गया है, जिसका कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-1 के नियमों को लागू कर दिया है. सीएक्यूएम ने दिल्ली की एयर क्वालिटी को 'खराब' श्रेणी में रखा है. भारतीय मौसम विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITM) ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में पूर्वानुमान जताया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच सकता है.
GRAP-1 क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एक ऐसी योजना है जिसका उपयोग दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. इस योजना को AQI के आधार पर विभिन्न चरणों में लागू किया जाता है. जिसका मकसद बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल पाना होता है.
GRAP-1: एक्यूआई 201-300 को खराब वायु गुणवत्ता माना जाता है. इस दौरान गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू करता है. जिसमें सड़क किनारे भोजनालयों और रेस्तराओं में कोयले के उपयोग पर रोक, कचरा, पत्तों और अन्य अपशिष्ट सामग्री के जलाने पर प्रतिबंध, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के रोक लगा दी जाती है.