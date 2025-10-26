दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

Delhi-NCR AQI: दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने डर बढ़ा दिया है. कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है. जिसके कारण हवा जहरीली हो गई है. लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी है.

Delhi-NCR AQI: दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ गया है. रविवार सुबह राजधानी में कई इलाकों का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. सुबह 6 बजे आनंद विहार में AQI 430 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर में 406 रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय बाहर टहलना या दौड़ना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. सुबह की नमी और स्मॉग के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के पास जमा रहते हैं, जिससे सांस के माध्यम से ये सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं.

‘लोकल सर्किल्स' के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के मुताबिक, दिल्ली-NCR में हर चार में से तीन परिवार इस समय हवा के दुष्प्रभाव महसूस कर रहे हैं. लोगों को गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन, सिरदर्द और नींद संबंधी परेशानियां हो रही हैं. डॉक्टरों की सलाह है कि जब AQI 300 से ऊपर हो, तो किसी भी तरह की बाहरी व्यायाम से बचना चाहिए.

रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 320 रहा

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 320 रहा. आनंद विहार 430 के साथ सबसे अधिक प्रभावित इलाका रहा, जबकि वजीरपुर में 406, विवेक विहार 372, सोनिया विहार 329, शादीपुर 334, रोहिणी 359, पंजाबी बाग 352, पड़पड़ गंज 338, नेहरू नगर 334, मुंडका 353, जहांगीरपुरी 372, आईटीओ 325 और चांदनी चौक 375 AQI दर्ज किया गया.

WHO की सीमा के मुकाबले यह स्तर 24 गुना अधिक

दिवाली के बाद दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले पांच वर्षों का उच्चतम स्तर है. त्योहार से पहले यह स्तर केवल 156.6 माइक्रोग्राम था. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बावजूद प्रदूषण का स्तर अब भी उच्च है. बताते चलें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सीमा के मुकाबले यह स्तर 24 गुना अधिक है.

यह भी पढ़ें: 2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

गंभीर चिंता का विषय

विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने, बाहर कम समय बिताने और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. AQI की लगातार बढ़ती संख्या के बीच, दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से