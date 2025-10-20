FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeभारत

भारत

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Delhi Pollution AQI Level Latest Update: सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के चार निगरानी केंद्रों ने एयर पॉल्युशन 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे वे 'गंभीर' श्रेणी में आ गए हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 20, 2025, 11:03 PM IST

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार शाम दिवाली की आतिशबाजी के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है. शहर के 38 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 34 में 'रेड जोन' दर्ज किया गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम चार बजे के बाद राजधानी का एक्यूआई 423 पार कर गया है, जो रविवार को 326 था.

सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के चार निगरानी केंद्रों ने एयर पॉल्युशन 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे वे 'गंभीर' श्रेणी में आ गए हैं. वजीरपुर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता 423 दर्ज किया गया. द्वारका में 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 पार कर गया है. लगभग 30 अन्य केंद्रों ने 300 से ऊपर AQI रीडिंग के साथ 'बेहद खराब' वायु गुणवत्ता की सूचना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 31 स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' और 3 पर "गंभीर" स्तर दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार और बुधवार को समग्र वायु गुणवत्ता और बिगड़ी तो ग्रैप 3 या ग्रैप 4 के बारे में विचार किया जा सकता है.

GRAP 2 के तहत पाबंदियां लागू
दिल्ली-एनसीआर में दीपावली की शुरुआत सुबह जहरीली हवा के साथ हुई. सोमवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 तक पहुंच गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में था.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राजधानी में रविवार को औसत एक्यूआई 296 ('खराब') दर्ज किया गया था, जो शाम 6 बजे 300 और रात 7 बजे 302 तक पहुंच गया.

राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया. इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

किन-किन चीजों पर लगी पाबंदी
GRAP-II के तहत लागू प्रमुख कदमों में मुख्य सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर सख्त जांच और धूल नियंत्रण उपाय, डीजल जेनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध (केवल अस्पताल, मेट्रो, हवाईअड्डे, पानी के पंप आदि जैसी आपात सेवाओं में अनुमति), ट्रैफिक जाम कम करने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी, निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, आरडब्ल्यूए को निर्देश कि स्टाफ को हीटर उपलब्ध कराएं ताकि बायोमास न जलाया जाए और दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI मानक की डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE