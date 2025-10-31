प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार

त्योहारों के बीतते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है. इन दिनों एक्यूआई 400 और 500 के बीच झूल रहा है वहीं एक दूसरी मुसीबत ने भी दस्तक दे दी है. आइए जानते है पूरा मामला

ठंडी की शुरुआत में ही दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों जहर बन चुकी है. प्रदूषण के साथ-साथ अब एक वायरस भी दिल्ली वालों पर कहर बनकर टूट रहा है. एक ताजा सर्वे के मुताबिक राजधानी के 75% घरों में कम से कम एक व्यक्ति बीमार है. इसकी वजह जहरीली हवा और वायरल इंफेक्शन का कॉम्बो अटैक है. कम्युनिटी प्लेटफॉर्म LocalCircles के सर्वे में दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के शहर जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 15,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई.

56% से 75% तक पहुंच गया आंकड़ा

इस सर्वे के अनुसार पता चला कि सितंबर के आखिर में 56% घरों में बीमार लोग थे लेकिन अक्टूबर के अंत तक ये आंकड़ा 75% तक पहुंच गया. डॉक्टरों के मुताबिक इस समय दिल्ली में H3N2 इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरल इंफेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे है. बुखार, खांसी, गले में दर्द, सिरदर्द और थकान आम लक्षण हैं. इस वायरस का शिकार हुए लोगों का कहना है कि इस बार ठीक होने में करीब 10 दिन का समय लग रहा है.

400 से 500 के बीच झूल रहा AQI

बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इस वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं. गौरतलब है कि त्योहारों के बाद से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और अभी तक किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं है. AQI (एयर क्वाल‍िटी इनडेक्स) 400 से 500 के बीच झूल रहा है. पराली जलना, पटाखों का धुआं और लोकल प्रदूषण ये तीनों मिलकर हवा को और खराब कर रहे हैं. PM2.5 का स्तर 350 µg/m³ तक पहुंच गया है जो WHO की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा है.

