Delhi-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण का कहर! विजिबिलिटी हुई कम, दम घोंटू हवा से लोग हुए परेशान

Delhi-NCR Air Pollution Updates: सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली की हवाएं दमघोटूं होने लगी हैं. रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया. इसके बाद, से राजधानी एक बार फिर रेड जोन में पहुंच गई है.

दिल्ली की वायु की गुणवत्ता रविवार को तेजी से बिगड़ती हुई नजर आई. शहर के कई जगहों में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में बताया जा रहा है. आपको बता दें कि जहरीली हवा और धुंध ने राष्ट्रीय राजधानी में सांस लेना मुश्किल कर दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों से पता चला है कि शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 घंटे में 361 था. दिवाली के इतने दिनों के बाद भी अभी तक यहां के वातावरण में कोई खास सुधार नहीं दिखा है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है.

दिल्ली के इन इलाकों में हालत बेकाबू

राजधानी के प्रमुख इलाकों में हवा का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है. आर.के.पुरम (335), रोहिणी (352), सोनिया विहार (350), वजीरपुर (377) और विवेक विहार (373) आदि इन क्षेत्रों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि काफी गंभीर है. ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रदूषण ने फिर से दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है.

301 से 400 के बीच का AQI माना जाता है बहुत खराब

सीपीसीबी से 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है. 51 से 100 संतोषजनक माना जाता है. वहीं, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब और 301 से 400 बहुत खराब श्रेणी में आता है. 401 से 500 तक के बीच के AQI को गंभीर और 450 से ऊपर जाने पर गंभीर प्लस श्रेणी में रखा जाता है.

फिलहाल दिल्ली का औसत एक्यूआई 370 है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, बीमारी, आंखों में जलन व आंसू और अस्थमा की बीमारी का कारण बन गया है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि घर से बाहर ज्यादा न निकलें.

