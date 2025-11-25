FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी दोपहर 12 बजे ध्वजारोहण करेंगे | साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए रवाना | PM मोदी के स्वागत के लिए रवाना हुए योगी | PM मोदी के स्वागत के लिए रवाना हुए योगी | साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए रवाना हुए CM

भारत

भारत

Delhi Air Pollution Update: 'दमघोटू हवा' से अभी तक दिल्ली को राहत नहीं, गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI; कई इलाकों में 400 के पार

Delhi Air Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में AQI 'गंभीर' श्रेणी में 400 के पार बना हुआ है. धीमी हवा के कारण अभी तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है. बढ़ते प्रदूषण के चलते वर्क फ्रॉम होम और GRAP-III की सख्ती जारी है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 25, 2025, 06:52 AM IST

Delhi Air Pollution Update: 'दमघोटू हवा' से अभी तक दिल्ली को राहत नहीं, गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI; कई इलाकों में 400 के पार
 Delhi Pollution.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, जिसके कारण यहां की हवा 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दमघोंटू हवा से अभी तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.

'गंभीर' श्रेणी में AQI और हॉटस्पॉट

दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' (401-500) श्रेणी में दर्ज की गई है. हालांकि, राजधानी का औसत AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में है, लेकिन कई निगरानी स्टेशनों पर स्थिति भयावह है...
गाजीपुर और आनंद विहार जैसे कई हॉटस्पॉट इलाकों में AQI 440 के करीब या इससे अधिक दर्ज किया गया है.
सीपीसीबी के 39 में से लगभग 20 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर है.
एनसीआर के इलाकों जैसे गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से ऊंचा है.

दिल्ली में कब तक मिल सकती है राहत?

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली की हवा अफवाह 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हवा की दिशा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है या हल्की बारिश होती है, तभी AQI में कुछ गिरावट आ सकती है, अन्यथा प्रदूषण का संकट बना रहेगा.

राहत क्यों नहीं मिल रही?

प्रदूषण से राहत न मिलने का मुख्य कारण हवा की धीमी गति और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां हैं.
हवा की गति धीमी रहने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ऊपर नहीं उठ पाते और निचले वायुमंडल में एक मोटी परत बनाकर बने रहते हैं.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक कोहरे और स्थिर हवा की स्थिति बनी रहने की संभावना है. ऐसे हालात प्रदूषकों के फैलाव में मददगार नहीं होते.

