मानसून की एंट्री के बाद भी क्यों उबल रही दिल्ली? जानिए किस दिन से होगी झमाझम बारिश

दिल्ली में आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री का ऐलान किए जाने के बाद भी राजधानीवासी बूंद-बूंद बारिश को तरस रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून आधिकारिक तौर पर 2 जुलाई को ही दस्तक दे चुका है

लेकिन मध्य प्रदेश और ओडिशा के मौसम सिस्टम के कारण दिल्ली में बारिश थम गई

दिल्ली में सुबह के समय नमी का स्तर 77 फीसदी तक रिकॉर्ड किया गया

जून के महीने में दिल्ली में सामान्य से 55.6% कम बारिश दर्ज की गई

मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि 2 जुलाई को दिल्ली में मानसून आ चुका है. दिल्लीवालों ने राहत की सांस ली और ठंडी फुहारों का इंतजार करने लगे. लेकिन दिल्ली की किस्मत में फिलहाल बारिश नहीं, बल्कि पसीने वाली चिपचिपी गर्मी लिखी थी. मानसून आने के बाद भी राजधानी सूखी पड़ी है और लोग हैरान हैं कि आखिर बादल आकर भी क्यों नहीं बरस रहे.

आखिर दिल्ली से क्यों रूठ गए बादल?

मौसम के मिजाज पर नजर रखने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली में मानसून की सुस्ती का कारण देश के दूसरे हिस्सों में बना मौसम का सिस्टम है. दरअसल, मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और ओडिशा के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था.

इन दोनों सिस्टम ने मानसून की ट्रफ लाइन यानी नमी वाली हवाओं की पट्टी, को मध्य भारत की तरफ खींच लिया. जब मानसून का मुख्य सिस्टम ही दूसरी तरफ मुड़ गया, तो दिल्ली में बादलों का आना कम हो गया. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब यह सिस्टम बदल रहा है और दिल्ली में जल्द ही मानसून अपनी असली रफ्तार पकड़ेगा. दिल्ली में इस समय तापमान भले ही बहुत ज्यादा न दिख रहा हो, लेकिन हवा में मौजूद भारी नमी ने जीना मुहाल कर रखा है.

बढ़ती जा रही है उमस

सुबह के वक्त ही नमी का स्तर 77 फीसदी तक पहुंच रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी करीब 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन भारी उमस के कारण हीट इंडेक्स यानी असली महसूस होने वाली गर्मी 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई. यही वजह है कि घर से बाहर निकलते ही लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी भट्टी के सामने खड़े हों.

आंकड़ों में मानसून का सूखा

दिल्ली में इस बार जून के महीने में भी उम्मीद से बेहद कम बारिश हुई. जहां आमतौर पर जून में 74.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, वहां सिर्फ 32.91 मिलीमीटर ही पानी बरसा यानी दिल्ली ने मानसून की शुरुआत में ही करीब 55.6 फीसदी की भारी कमी का सामना किया है.

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब इंतजार खत्म होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अब मानसूनी हवाएं दोबारा मजबूत हो रही हैं. सोमवार (6 जुलाई 2026) से लेकर पूरे हफ्ते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज आंधी-तूफान के साथ झमाझम और व्यापक बारिश होने का अनुमान जताया गया है. उम्मीद है कि इस हफ्ते की बारिश दिल्ली के कोटे की कमी को पूरा कर देगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी.

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