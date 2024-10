Delhi Suicide JEE student: एक 17 साल की लड़की ने उस वक्त कथित रूप से अपनी जान दे दी जब वह जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) की परीक्षा पास नहीं कर पाई. मामला दिल्ली का है. लड़की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सकी थी. पुलिस को इसकी सूचना शनिवार को मिली.

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

12वीं की छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी-पापा मुझे माफ करना मैं JEE क्रैक नहीं कर पाई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीते शुक्रवार 11:25 बजे जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि 17 साल की लड़की ओखला मेन मार्केट में एक इमारत की 7वीं मंजिल की छत से कूद गई है. वह 12वीं पास करने के बाद जेईई की तैयारी कर रही थी. उसने पढ़ाई के दबाव और उम्मीदों पर खरा न उतरने को कारण बताते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ा है. 194 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही चल रही है.'

Delhi, where in Jamia Nagar area a 12th class student committed suicide by jumping from a building because she could not pass the JEE exam.

The deceased girl was 17 years old.#SUICIDE pic.twitter.com/WNTcSup914