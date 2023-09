दिल्ली में विधायकों का हो गया अप्रेजल, 66 प्रतिशत बढ़ गई सैलरी, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

डीएनए हिंदी: मार्च के महीने में दिल्ली के विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. विधायकों की सैलरी करीब 66 प्रतिशत (Delhi MLA Salary Hike) तक बढ़ गई है. पहले जिन्हें 54,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, उन्हें अब प्रतिमाह 90 हजार रुपये का वेतन प्राप्त होगा. पिछले साल जुलाई में विधायकों और मुख्यमंत्री की सैलरी बढ़ाने के दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Salary) की तनख्वाह में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हो गई है.

दरअसल, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद वेतन बढ़ने को लेकर विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है. अब विधायकों और मुख्यमंत्री के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष की सैलरी भी बढ़ गई है. अब मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष को 1,70,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के तौर पर प्राप्त होंगे.

Following the assent of the President to the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowance, Pension, etc.) Act, 1994, Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Delhi Govt issues notification to amend salaries,… https://t.co/1NqlsStnzY pic.twitter.com/qjYLyDDN0Q