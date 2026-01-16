दिल्ली विधानसभा वीडियो मामले में आतिशी को क्लीन चिट, भड़के दिल्ली के मंत्री सिरसा, पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच पर उठाए गंभीर सवाल

जालंधर कोर्ट के फैसले के बाददिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी को बचा रही है. मामला दिल्ली विधानसभा के एक वीडियो से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर सिख गुरु तेग बहादुर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. इस मामले में जालंधर की एक अदालत ने आतिशी को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट के फैसले के बाद सिरसा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. सिरसा ने कहा, 'गुरु तेग बहादुर को सम्मान दिए जाने के दौरान विधानसभा में बोले गए शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता. यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि नैतिकता और धर्म का अपमान है.'

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 'जो पुलिस अपने SP के वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच नहीं कर पाई वो इस मामले में बिना ओरिजिनल वीडियो के फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाकर दे रही है.'

सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, "आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र शुरू से ही झूठ पर आधारित रहा है और अरविंद केजरीवाल ने हर वह झूठ बोला जो बोला जा सकता था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं हवाई यात्रा नहीं करूंगा, और फिर वही सब कुछ किया. यही आम आदमी पार्टी की राजनीति की सच्चाई है. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब अतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा के भीतर गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों को झूठ, फॉरेंसिक रिपोर्ट की आड़ में छिपाने की कोशिश की जा रही है."

सिरसा पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि फॉरेंसिक जांच के लिए आतिशी का ओरिजिनल वीडियो नहीं लिया गया, आतिशी को बुलाकर उनका वॉइस सैम्पल नहीं लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि IT और साइबर एक्सपर्ट के बिना ही AI टूल का इस्तेमाल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट बना दी गई. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया है कि वीडियो के किस हिस्से में, किस टाइम पर, किस तरह की छेड़छाड़ की गई.

जालंधर कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ. इस वीडियो में कथित तौर पर आतिशी गुरु तेग बहादुर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करती दिखीं. आप ने दावा किया था कि वायरल वीडियो फर्जी है. इस मामले में जालंधर की अदालत ने आतिशी को क्लीनचिट दे दी है. अदालत ने पाया कि वीडियो असली नहीं है और उसे मैनिपुलेट किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि आतिशी का कथित वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से तुरंत हटाया जाए. कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो का प्रसार पंजाब में धार्मिक सद्भाव के लिए खतरनाक हो सकता है.

