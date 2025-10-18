दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट
दिवाली जैसे त्योहारों पर दिल्ली की सड़कों पर लंबा जाम होना लाजमी हैं. इसीलिए लोग मेट्रों से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते है. दिवाली को देखते हुए दिल्ली मेट्रों की टाइमिंग में कुछ परिवर्तन हुआ है, आइए जातने है नया अपडेट
दिल्ली मेट्रों में वैसे तो हमेशा भीड़ रहती है लेकिन त्योहार के समय इसमें काफी इजाफा देखा जाता है. दिवाली के चलते दिल्ली मेट्रों की टाइमिंग में बड़ा अपडेट सामने आया है. 19 और 20 अक्टूबर 2025 को मेट्रो के समय में बदलाव हुआ है. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया गया है कि "दिवाली की पूर्व संध्या (19 अक्टूबर) पर, पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं, जो आमतौर पर रविवार को सुबह 7 बजे शुरू होती हैं, अब सुबह 6 बजे शुरू होंगी."
ऐसे फेस्टिवल सीजन में सड़कों पर लंबा जाम
जिस दिन दिवाली है यानी कि 20 अक्टूबर को आखिरी मेट्रो सेवा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों पर रात 10 बजे तक होंगी. दिवाली के दिन बाकी मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी लाइनों पर नियमित समय से सामान्य रूप से चलेंगी. दिवाली जैसे त्योहारों पर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेट्रो का ही सहारा लेते है क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है. दूसरी तरफ सड़क की जगह मेट्रो से यात्रा आसान और कम खर्चीली है.
दिल्ली मेट्रों ही क्यों चुनते है लोग
गौरतलब है कि इस बार दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस त्यौहार को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और लोग इसके सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगे हुए हैं. दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त मेट्रोज में से एक है. इसमें आपको शायद ही कम भीड़ मिले, नहीं तो ये हमेशा यात्रियों से खचाखच भरी रहती है. त्यौहार के मौके पर ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी 19 और 20 अक्टूबर को मेट्रो के जरिए यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो बदली हुई टाइमिंग्स का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
