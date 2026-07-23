CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया है.
Delhi Metro Station Closed: अगर आप आज (23 जुलाई 2026) दिल्ली-NCR में मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च और सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज भी राजधानी के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है.
DMRC द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये सभी 16 स्टेशन सुबह 7:30 बजे से यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आम यात्री इन स्टेशनों से न तो मेट्रो में सवार हो सकेंगे और न ही बाहर निकल सकेंगे.
हालांकि, राहत की बात यह है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए मुख्य इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है. राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्री एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन यहां से भी स्टेशन के बाहर जाने या नया टोकन/कार्ड पंच करके अंदर आने की अनुमति नहीं होगी.
Service Update
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna…— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026
DMRC ने जिन स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर मध्य और लुटियंस दिल्ली के आसपास के इलाके हैं. बंद स्टेशनों की सूची इस प्रकार है-
राजधानी में सीजेपी का प्रदर्शन और संसद का घेराव की घोषणा के चलते दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं. संसद भवन और आसपास के बेहद संवेदनशील इलाकों में जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मेट्रो के रास्ते संसद की ओर रुख न करें और मेट्रो परिसरों में भीड़ नियंत्रित रहे, इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर DMRC को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है.
मेट्रो प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने सफर की शुरुआत करने से पहले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलेगी, स्टेशनों को दोबारा खोल दिया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पल-पल की जानकारी के लिए DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.
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