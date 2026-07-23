CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया है.

CJP के प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे

राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा रहेगी जारी

मेट्रो में भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह कदम उठाया गया है

DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले वैकल्पिक रूट का चुनाव करें

Delhi Metro Station Closed: अगर आप आज (23 जुलाई 2026) दिल्ली-NCR में मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च और सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज भी राजधानी के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

सुबह 7:30 बजे से प्रभावी है फैसला

DMRC द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये सभी 16 स्टेशन सुबह 7:30 बजे से यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आम यात्री इन स्टेशनों से न तो मेट्रो में सवार हो सकेंगे और न ही बाहर निकल सकेंगे.

हालांकि, राहत की बात यह है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए मुख्य इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है. राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्री एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन यहां से भी स्टेशन के बाहर जाने या नया टोकन/कार्ड पंच करके अंदर आने की अनुमति नहीं होगी.

Service Update



Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.



1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3. Patel Chowk

4. Ramakrishna… July 23, 2026

बंद रहने वाले प्रमुख 16 स्टेशनों की सूची

DMRC ने जिन स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर मध्य और लुटियंस दिल्ली के आसपास के इलाके हैं. बंद स्टेशनों की सूची इस प्रकार है-

लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक पटेल चौक रामकृष्ण आश्रम मार्ग बाराखंभा रोड सुप्रीम कोर्ट सेवा तीर्थ जनपथ मंडी हाउस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ITO दिल्ली गेट इंद्रप्रस्थ खान मार्केट जोर बाग शिवाजी स्टेडियम

क्यों उठाया गया यह कदम?

राजधानी में सीजेपी का प्रदर्शन और संसद का घेराव की घोषणा के चलते दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं. संसद भवन और आसपास के बेहद संवेदनशील इलाकों में जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मेट्रो के रास्ते संसद की ओर रुख न करें और मेट्रो परिसरों में भीड़ नियंत्रित रहे, इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर DMRC को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है.

यात्रियों के लिए सलाह

मेट्रो प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने सफर की शुरुआत करने से पहले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलेगी, स्टेशनों को दोबारा खोल दिया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पल-पल की जानकारी के लिए DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.

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