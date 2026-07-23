FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पेपर लीक आंदोलन से ही छात्र नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, जानिए 1997 के उस प्रोटेस्ट की कहानी

जब खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर लाठी खा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, 1997 का वो किस्सा आज फिर चर्चा में

न नारेबाजी, न भीड़ का हिस्सा.. फिर धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान को क्यों ले गई मुंबई पुलिस, क्या CJP Protest थी वजह? पढ़ें पूरा मामला

न नारेबाजी, न भीड़ का हिस्सा.. फिर धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान को क्यों ले गई मुंबई पुलिस, क्या CJP Protest थी वजह? पढ़ें पूरा मामला

CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 07:32 AM IST

CJP प्रोटेस्ट के कारण आज भी बंद हैं दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

CJP के प्रदर्शन के बीच आज भी कई मेट्रो स्टेशन बंद (Image Source- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • CJP के प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे
  • राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा रहेगी जारी
  • मेट्रो में भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह कदम उठाया गया है
  • DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले वैकल्पिक रूट का चुनाव करें

Delhi Metro Station Closed: अगर आप आज (23 जुलाई 2026) दिल्ली-NCR में मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च और सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज भी राजधानी के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

सुबह 7:30 बजे से प्रभावी है फैसला

DMRC द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये सभी 16 स्टेशन सुबह 7:30 बजे से यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आम यात्री इन स्टेशनों से न तो मेट्रो में सवार हो सकेंगे और न ही बाहर निकल सकेंगे.

हालांकि, राहत की बात यह है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए मुख्य इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रखी गई है. राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्री एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन यहां से भी स्टेशन के बाहर जाने या नया टोकन/कार्ड पंच करके अंदर आने की अनुमति नहीं होगी.

 

बंद रहने वाले प्रमुख 16 स्टेशनों की सूची

DMRC ने जिन स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर मध्य और लुटियंस दिल्ली के आसपास के इलाके हैं. बंद स्टेशनों की सूची इस प्रकार है-

  1. लोक कल्याण मार्ग
  2. राजीव चौक
  3. पटेल चौक
  4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
  5. बाराखंभा रोड
  6. सुप्रीम कोर्ट
  7. सेवा तीर्थ
  8. जनपथ
  9. मंडी हाउस
  10. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
  11. ITO
  12. दिल्ली गेट
  13. इंद्रप्रस्थ
  14. खान मार्केट
  15. जोर बाग
  16. शिवाजी स्टेडियम

क्यों उठाया गया यह कदम?

राजधानी में सीजेपी का प्रदर्शन और संसद का घेराव की घोषणा के चलते दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं. संसद भवन और आसपास के बेहद संवेदनशील इलाकों में जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मेट्रो के रास्ते संसद की ओर रुख न करें और मेट्रो परिसरों में भीड़ नियंत्रित रहे, इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर DMRC को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है.

यात्रियों के लिए सलाह

मेट्रो प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने सफर की शुरुआत करने से पहले वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलेगी, स्टेशनों को दोबारा खोल दिया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पल-पल की जानकारी के लिए DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.

ये भी पढ़ें- आज का मौसम, 23 जुलाई: दिल्ली-NCR में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं, जानें बाकी राज्यों का हाल

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement