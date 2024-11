Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है, जिसे DMRC के आधिकारिक ऐप DMRC Momentum (दिल्ली सारथी 2.0) से बुक किया जा सकता है. DMRC के प्रबंध निदेशक, डॉ. विकास कुमार द्वारा शुरू की गई इस नई सेवा में दो विकल्प उपलब्ध हैं. SHERYDS, जो केवल महिलाओं के लिए है और RYDR, जो सभी यात्रियों के लिए है.

SHERYDS: महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा

SHERYDS एक महिला केंद्रित पहल है, जो महिला यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करती है. यह सेवा केवल महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित है, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. SHERYDS सेवा सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा के लिए आवश्यक सभी विशेषताओं से सुसज्जित है. इस सेवा की मुख्य विशेषताओं में प्रशिक्षित महिला चालक, GPS-ट्रैकिंग के साथ रीयल-टाइम यात्रा मॉनिटरिंग और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बाइक शामिल हैं. इस सेवा का न्यूनतम किराया 10 रुपये है, जिसमें पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर और उसके बाद 8 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क है.

RYDR: सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक सेवा

