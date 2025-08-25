Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

दिल्ली मेट्रो के किराये में सोमवार को बढ़ोतरी हुई है. जानें अब कितनी दूरी की यात्रा पर कितना खर्च आएगा...

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्लीवासियों को सोमवार को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल डीएमआरसी ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. यात्रा की दूरी के आधार पर यह बढ़ोतरी एक रुपये से चार रुपये के बीच है.

दिल्ली मेट्रो का कितना बढ़ा किराया?

डीएमआरसी के किराया बढ़ाने के बाद अब सामान्य दिनों में शून्य से दो किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है, जबकि 32 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये हो गया है. मेट्रो में 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये हो गया है और 21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए नया किराया पहले के 50 रुपये के मुकाबले 54 रुपये हो गया है.

नए नियमों के अनुसार 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए अब 50 रुपये के बजाय 54 रुपये देने होंगे, जबकि 12 से 21 किलोमीटर के लिए पहले किराया 30 रुपये था, जिसे अब 32 रुपये कर दिया गया है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में पांच रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. डीएमआरसी ने कहा कि यह बढ़ोतरी न्यूनतम है और इसका मकसद किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करते हुए परिचालन लागत को संतुलित करना है.

AAP ने BJP पर कसा तंज

दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के बाद आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर तंज कसा है. AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'चुनाव से पहले संकल्प पत्र में भाजपा का वादा था- छात्रों के लिए मेट्रो फ्री करेंगे. अब चुनाव के बाद मेट्रो के किराए में 10% बढ़ोतरी की गई है. भाजपा ने झूठ, धोखाधड़ी और वोट चोरी कर के सरकार तो बना ली मगर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको परेशान ना किया हो. '

बता दें दिल्ली मेट्रो टिकट की कीमतों में यह बदलाव पिछले आठ साल में पहली बार किराया वृद्धि है. बताया जा रहा है कि पिछली बार किराए में संशोधन 2017 में चौथी किराया निर्धारण समिति (FFC) की सिफारिशों के अनुसार किया गया था.

