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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

30 जुलाई से दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली नमो भारत में होने जा रहा बड़ा बदलाव, कांवड़ से पहले क्या करने वाला है NCRTC?

एनसीआरटीसी के बयान के मुताबिक, 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच ट्रेनें 52 अतिरिक्त राउंड्स लगाएंगी. निगम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की आवृत्ति और बढ़ाई जा सकती है.

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Neelam

Updated : Jul 28, 2026, 07:36 PM IST

30 जुलाई से दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली नमो भारत में होने जा रहा बड़ा बदलाव, कांवड़ से पहले क्या करने वाला है NCRTC?

कांवड़ यात्रा में अतिरिक्त 52 राउंड लगाएगी नमो भारत (Image Source: IANS)

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TRENDING NOW

  • कांवड़ में दिल्ली-मेरठ रूट पर नमो भारत 52 और राउंड्स लगाएगी
  • ट्रेन के बीच गैप भी कम होगा, हर मिनट में मिलेगी
  • 30 जुलाई से 14 अगस्त तक रहेगी यह सुविधा
  • जरूरत पड़ने पर  ट्रेनों की आवृत्ति और बढ़ाई जा सकती है

सावन में शुरू होने वाली कांवड यात्रा के दौरान ऑफिस, कॉलेज, स्कूल और रोजमर्रा के काम के लिए आने-जाने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर चलने वाली 'नमो भारत' के राउंड्स बढ़ाए जाएंगे और 8 मिनट के अंतराल में यह ट्रेन चलेगी.

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कावंड के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

कांवड़ के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों से हरिद्वार जल लेने जाने वाले शिवभक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. ऐसे में कई रूट्स बंद कर दिए जाते हैं या कांवड़ियों के लिए वन वे ट्रैफिक कर दिया जाता है. ऐसे में उम्मीद है कि अभी जो लोग अपने वाहन से ऑफिस या कॉलेज जा रहे हैं, वे कांवड़ के दौरान ट्रेन या मेट्रो से सफर करेंगे. इसे देखते हुए ही एनसीआरटीसी ने नमो भारत के राउंड्स में इजाफा करने का फैसला किया है.

30 जुलाई-14 अगस्त, हर 8 मिनट में मिलेगी नमो भारत

30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है. एनसीआरटीसी ने उम्मीद जताई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए नमो भारत हर दिन 52 अतिरिक्त राउंड लाएगी. एनसीआरटीसी ने यह भी बताया कि इसके साथ ही नमो भारत ट्रेन अब हर आठ मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी. एनसीआरटीसी के अनुसार फिलहाल नमो भारत ट्रेनें 10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं.

एनसीआरटीसी के बयान के मुताबिक, 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच ट्रेनें 52 अतिरिक्त राउंड्स लगाएंगी. निगम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की आवृत्ति और बढ़ाई जा सकती है. एनसीआरटीसी के अनुसार, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर इस समय हर दिन औसतन करीब एक लाख यात्री सफर कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है.

मेरठ से मोदीपुरम पर चलने वाली मेरठ मेट्रो भी यात्रियों को देगी राहत

कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के अलावा मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा भी उपलब्ध है, जिससे शहर के अंदर यात्रियों की आवाजाही आसान हो रही है. एनसीआरटीसी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई रूट्स पर यातायात प्रतिबंध लागू होने और कुछ स्थानों पर सड़कें बंद रहने से सड़क परिवहन प्रभावित होता है.

निगम के मुताबिक, ऐसे में नमो भारत सेवा तेज, समयबद्ध और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराएगी. इससे रोजाना सफर करने वाले पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी. निगम ने यह भी बताया कि सड़क बंद होने की स्थिति में कुछ नमो भारत स्टेशनों पर सीमित अवधि के लिए पार्किंग सुविधा प्रभावित हो सकती है, ऐसी स्थिति में यात्रियों को समय रहते इसकी जानकारी दी जाएगी.

 

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