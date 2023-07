Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली MCD मेयर चुनाव से पहले भारी हंगामा, AAP और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़े

डीएनए हिंदीः दिल्ली एमसीडी (Delhi MCD) के मेयर पद के चुनाव से पहले ही सदन में भारी हंगामा हो गया है. चुनाव से पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य पीठासीन अधिकारी की कुर्सी के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे. इसके बाद बीजेपी (BJP) भी आमने-सामने आ गई. उपराज्यपाल की ओर से बीजेपी के 10 पार्षदों को मनोनीत किया गया है. इन सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी. इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया.

एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया. इसपर AAP ने आपत्ति जताई है. पीठासीन अधिकारी का काम होगा कि दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव करवाए. पीठासीन अधिकारी के शपथ लेने के बाद उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को शपथ लेने को कहा. जब मनोनीत सदस्यों की शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया.

#WATCH | Delhi: Huge ruckus at Civic Centre, before the commencement of voting for the Delhi Mayor elections, regarding swearing-in of nominated councillors. pic.twitter.com/BCz3HLC9qL