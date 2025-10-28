MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग
साइंटिस्ट्स ने खोज निकाला 'सुपरवुड', स्टील से भी मजबूत है यह पेड़, घर बनाने के लिए सबसे बेहतर
पिता, चाचा और भाई संग मिलकर लड़की ने रची एसिड अटैक की साजिश, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड
Bihar: प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चुनाव से पहले इस मामले में फंसे जन सुराज प्रमुख
उड़ानों पर दिख रहा चक्रवाती तूफान 'मोन्था' का असर, इन रूटों की 32 फ्लाइटें हुई रद्द
Bihar Elections 2025: 15 साल बाद कांटी में जली थी लालटेन, इस बार सीट बरकरार रख पाएगी RJD या JDU मारेगी बाजी?
भारतीय यूजर्स की बल्ले-बल्ले, OpenAI दे रहा 'ChatGPT Go' फ्री में इस्तेमाल करने का मौका, पढ़ें पूरी डिटेल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक
भारत
MCD Bye Elections 2025: राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग ने नामाकंन से लेकर परिणाम तक पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है.
MCD Bye Elections 2025: राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. इस सभी सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है. दरअसल आयोग ने जिन 12 वार्डों में उपचुनाव कराने का फैसला किया है, उनमें 6 सीटें जनरल हैं. 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित और 1 सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए है. बता दें कि नामांकन दाखिल से लेकर मतगणना तक का पूरा कार्यक्रम आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है.
ये रहा पूरा कार्यक्रम
तीन नवंबर से नामांकन शुरू होंगे. उम्मीदवारों की भीड़ चुनाव कार्यालयों पर नजर आएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर तय है. यानी सिर्फ एक हफ्ते की विंडो. कौन मैदान में उतरेगा और किसकी दावेदारी कटेगी, इसी में आगे की कहानी छिपी है. 30 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे. इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी इस बरा हर किसी की नजर रहेगी.
आरक्षण के हिसाब से वार्डों का बंटबारा
अगर जनरल बार्ड की बात करें तो- 5–मुंडका, 74–चांदनी चौक, 76–चांदनी महल, 139–नरैना, 163–संगम विहार–A, 198–विनोद नगर
वहीं 56–शालीमार बाग–B, 65–अशोक विहार, 120–द्वारका–B, 128–दिचांओं कालां, 173–ग्रेटर कैलाश को महिला आरक्षित वार्ड में रखा गया है.
अनुसूचित जाति आरक्षित वार्ड में 164 दक्षिण पुरी को रखा गया है.
ये रही खर्च की सीमा
बता दें कि इस प्रेस नोट के जारी होते ही इन 12 वार्डों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत लागू हो गया है, जो चुनाव पूरा होने तक जारी रहेगा. दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 को भी सख्ती से लागू किया जाएगा. हर उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा आठ लाख रुपये तय की गई है. वहीं नामांकन दाखिल करते समय जनरल उम्मीदवारों को 5,000 रुपये और एससी उम्मीदवारों को 2,500 रुपये की जमानत राशि नकद जमा करनी होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.