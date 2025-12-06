दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों का वायू प्रदूषण ने जीना दूभर कर दिया है. हालांकि अब दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण से बचने एक नई तरकीब अपनाई गई है. दिल्ली सरकारी की तरफ कचरे की शिकायत करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है.

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए प्रदूषण सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है. लेकिन अब दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में धूल, प्रदूषण और सड़कों के गड्ढ़ों की समस्या आदि को दूर करने के लिए ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप का नाम MCD 311 हैं. MCD 311 ऐप पर आप अपने आसपास की समस्याओं जैसे कि कूड़े, प्रदूषण, गड्ढ़े या मरे हुए जानवरों आदि की शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए आपको इस ऐप पर फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है. दिल्ली नगर निगम के लोग 72 घंटों के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे.

कैसे करते हैं यूज?

एससीडी का यह एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के इस ऐप के बारे में अपने आधिकारिक X हैंडल से जानकारी शेयर की है. दिल्ली की सीएम में इस पोस्ट में एक छोटा सा वीडियो में शेयर किया है. इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एमसीडी की इस एप को कैसे यूज करते हैं. राजधानी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार की यह एक नई पहल है. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करें और एक पिन सेट करें. इसके बाद लॉग इन करके अपनी समस्या से संबंधित फोटो खींचें और उस कैटेगरी में जाकर अपलोड करें और अपनी शिकायत सबमिट करें.

आइए जानते है कि MCD 311 ऐप की विशेषताएं?

1. दिल्ली में रहने वाले नागरिकों को सड़क पर गंदगी, पानी जमा होने, टूटी सड़कों, या मृत पशुओं जैसी गैर-आपातकालीन समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा इस ऐप के जरिए मिलती है.

2. आप अपनी समस्या की एक तस्वीर क्लिक करके सीधे ऐप में अपलोड करके शिकायत भेज सकते हैं.

3. दिल्ली एमसीडी की टीमें आपकी शिकायत पर कार्रवाई करती हैं और समाधान के बाद की तस्वीरें भी ऐप पर भेजती हैं.

4. यह ऐप नागरिकों को लोकल गवर्मेंट से सीधे जुड़ने और अपने आसपास के एरिया को बेहतर बनाने में मदद करता है.

