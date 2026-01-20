FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के इस इलाके को मिलेगी जाम से मुक्ति, एलिवेटेड फ्लाईओवर को मिली वित्तीय मंजूरी

दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड रोड और दो अंडरपास को मंजूरी मिली है. इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को सौंपा गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 20, 2026, 11:41 PM IST

दिल्ली के इस इलाके को मिलेगी जाम से मुक्ति, एलिवेटेड फ्लाईओवर को मिली वित्तीय मंजूरी
दक्षिण दिल्ली के लोगों के लिए ट्रैफिक से जुड़ी परेशानी जल्द ही कम होने वाली है. दिल्ली सरकार की वित्त व्यय समिति ने एमबी रोड पर एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत साकेत के जी-ब्लॉक से प्रह्लादपुर तक 6-लेन की एकीकृत एलिवेटेड सड़क और दो अंडरपास बनाए जाएंगे. परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा समय घटाना और सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है. 

दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को हुई वित्त व्यय समिति की बैठक में दक्षिण दिल्ली की इस अहम परियोजना को हरी झंडी दी गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की. चर्चा के दौरान परियोजना के तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक पहलुओं की समीक्षा की गई, जिसके बाद इसे मंजूरी दी गई. इस परियोजना पर करीब 1471.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. करीब पांच किलोमीटर लंबी इस परियोजना को दो हिस्सों में विकसित किया जाएगा.

ट्रैफिक का दबाव और कम होगा

पहले चरण में साकेत के जी-ब्लॉक से संगम विहार तक 2.42 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनेगी. दूसरे चरण में मां आनंदमाई मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक लगभग 2.48 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही साकेत जी-ब्लॉक और बीआरटी कॉरिडोर पर दो अंडरपास भी बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक का दबाव और कम होगा. 

यह भी पढ़ें: रील की सनक देख सख्त हुई दिल्ली पुलिस, सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर 24 घंटे में कार्रवाई

 

डबल डेकर सिस्टम विकसित किया जाएगा

इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को सौंपा गया है. योजना के तहत डबल डेकर सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें ऊपर मेट्रो कॉरिडोर और नीचे 6-लेन की एलिवेटेड सड़क होगी. इससे सीमित जगह में ज्यादा यातायात क्षमता मिल सकेगी. साकेत जी-ब्लॉक, आंबेडकर नगर, खानपुर और संगम विहार जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार बेहतर होने की उम्मीद है.  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि संगम विहार से मां आनंदमाई मार्ग तक एक और 6-लेन एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. यह इलाका तुगलकाबाद किले के दायरे में आता है, इसलिए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जाएगा. सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद एमबी रोड पर रोज लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और लाखों यात्रियों का समय बचेगा. यह कदम राजधानी के यातायात ढांचे को भविष्य के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. 

