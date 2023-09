Delhi Mayor Election: AAP उम्मीदवार शैली ओबेरॉय जीतीं मेयर चुनाव, दिल्ली नगर निगम में BJP की बादशाहत खत्म

डीएनए हिंदी: दिल्ली नगर निगम (MCD) सदन में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार शैली ओबरॉय चुनाव जीत गई हैं. आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है. यह चुनाव में AAP की जीत पहले से तय मानी जा रही थी. दिल्ली नगर निगम में 15 साल से जारी बीजेपी का शासन खत्म हो गया है. भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की करारी हार हुई है.



पहले सांसद, फिर विधायकों ने वोट डाला. अंतिम चरण का मतदान पार्षदों ने किया. आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों को पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था. यह लगातार चौथी बार है जब मेयर चुनाव हुआ. 3 चुनाव स्थगित कराए जा चुके हैं. चौथी बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली. सदन के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं.



किसे मिला कितना वोट?



AAP प्रत्याशी को कुल 150 वोट मिले हैं. 116 वोट हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही है. 1 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने बीजेपी को वोट दिया है. कुल 266 वोट पड़े हैं.



आम आदमी पार्टी के पास निकाय चुनावों में बहुमत था. यह माना जा रहा था कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत तय है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार थीं, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबराय उम्मीदवार रहीं. शैली अब दिल्ली की मेयर हैं.



कब क्या-क्या हुआ? पढ़ें सभी जरूरी अपडेट



सभी पार्षदों ने डाला वोट



दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव में सभी पार्षदों ने मतदान कर दिया है. सांसद और विधायकों के बाद अंत में पार्षदों ने वोटिंग की. नतीजे थोड़ी देर में जारी होंगे.



दो केंद्रों पर होगी वोटिंग



मेयर पद के इलेक्शन के लिए दो वोटिंग सेंटर पर चुनाव हो रहे हैं. आम आदमी पार्टी यह मांग पीठासीन अधिकारी से की, जिसे मंजूरी मिल गई है.



मेयर बनने के लिए क्या है बहुमत का आंकड़ा?



मेयर बनने के लिए कुल 138 वोट चाहिए. बीजेपी इस आंकड़े से बहुत दूर है. AAP के पास कुल 151 पार्षद हैं. 134 पार्षद चुने हुए हैं. कुल 13 विधायक, 3 सांसद और निर्दलीय पार्षद भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं. वहीं बीजेपी के साथ कुल 112 पार्षद हैं. कुल 104 चुने हुए पार्षद हैं. 7 सांसद और 1 विधायक हैं.



50 पार्षदों ने डाला वोट



अब तक कुल 50 पार्षदों ने वोट डाल दिया है. ऐसा लग रहा है कि इस बार बिना किसी विवाद के दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा.



भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों ने नहीं डाला है वोट



आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा सांसदों ने वोट डाल दिया है लेकिन बीजेपी के केवल 4 सांसदों ने वोटिंग की है. मनोज तिवारी, गौतम गंभीर और रमेश विधूड़ी सदन में नहीं हैं. 14 मनोनित विधायकों ने भी वोट डाल दिया है. सांसदों ने वोट डाल दिए हैं. विधायकों की वोटिंग जारी है. सबसे पहले सांसद मीनाक्षी लेखी ने वोट डाला है.



फोन और पेन ले जाने की नहीं है इजाजत



दिल्ली नगर निगम चुनावों के दौरान मतदान केंद्र के अंदर फोन और पेन ले जाने की इजाजत नहीं है. वोटिंग कुल 90 मिनट जारी रहेगी. मतदान स्थल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल तैनात हैं.

