दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग, 21 लोगों की मौत

भारत
दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल-रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.
देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बुधवार (3 जून 2026) सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक मशहूर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जान गंवाने वाले लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिससे इस हादसे की गंभीरता और बढ़ गई है.
यह घटना दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित बहुमंजिला रेस्टोरेंट की है. अधिकारियों ने बताया कि आग सुबह करीब 8:50 बजे लगी. दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:45 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग और राहत-बचाव की टीमें मौके पर रवाना की गईं. यह पूरा इलाका नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.
हादसे के बाद रेस्टोरेंट के अंदर चीख-पुकार मच गई. दिल्ली फायर सर्विस ने अपने शुरुआती बयान में बताया कि दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्टोरेंट के बेसमेंट में फंसे 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इन सभी लोगों को तुरंत कैट्स एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के डिविजनल ऑफिसर रविंदर खुद मौके पर मौजूद रहे और अपनी देखरेख में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
Delhi: Malviya Nagar restaurant fire | According to the Delhi Fire Service, 10 people have died and 37 have been rescued so far. https://t.co/c8pm6vjWv3— ANI (@ANI) June 3, 2026
वहीं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में 11 घायल लोगों को इमारत से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायलों की हालत कैसी है और वे कितने गंभीर हैं, इसकी सटीक जानकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी.
एक सीनियर फायर ऑफिशियल ने बताया कि आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की 10 गाड़ियों को काम पर लगाया गया था. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि, आग बुझने के बाद भी इमारत के अंदर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई और अंदर फंसा तो नहीं रह गया है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग बुझने के बाद भी काफी देर तक जांच-पड़ताल में जुटी रहीं. फिलहाल आग लगने की असली वजह क्या थी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है.
इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं." उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मेडिकल सहायता और मदद दी जा रही है.
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the devastating fire incident in Malviya Nagar.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 3, 2026
My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured and for strength & courage to all those affected by this heartbreaking tragedy.…
दिल्ली में लगातार दूसरे दिन यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे ठीक एक दिन पहले, यानी मंगलवार सुबह दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर फटने से एक पूरी इमारत ढह गई थी, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे. उस हादसे के अगले ही दिन मालवीय नगर में हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है.