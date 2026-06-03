21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? कैसे हुआ हादसा, कितने लोग थे अंदर, मुआवजे का ऐलान- जानिए सबकुछ

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल और रेस्टोरेंट परिसर में अचानक लगी भीषण आग ने कम से कम 21 लोगों की जान ले ली. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

दक्षिण दिल्ली का पॉश इलाका मालवीय नगर बुधवार (3 जून 2026) सुबह एक भयानक त्रासदी का गवाह बना. यहां के एक बहुमंजिला होटल में लगी भीषण आग ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं.

सवाल- ये हादसा कहां और कब हुआ?

जवाब- ये दर्दनाक हादसा दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी में स्थित बहुमंजिला रेस्टोरेंट और होटल परिसर में हुआ. आग बुधवार सुबह करीब 8:50 बजे फ्लोरिश स्टे में लगी. इसके कुछ देर बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद नेहरू प्लेस फायर स्टेशन से राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर रवाना की गईं.

सवाल- इस हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने घायल हैं?

जवाब- आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस भीषण आग की चपेट में आने से कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. इसके अलावा कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घायलों में से 11 लोगों को दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शुरुआती दौर में बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही घायलों की सटीक स्थिति साफ हो पाएगी.

सवाल- क्या मृतकों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं?

जवाब- हां, अधिकारियों की तरफ से जो शुरुआती जानकारी आई है, उसके मुताबिक जान गंवाने वाले लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. चूंकि यह इलाका पर्यटकों और बाहरी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, इसलिए सुबह के वक्त यहाँ विदेशी मेहमान भी मौजूद थे.

सवाल- हादसे के वक्त अंदर कितने लोग थे और कितने लोगों को बचाया गया?

जवाब- हादसे के वक्त इमारत के अंदर दर्जनों लोग मौजूद थे. दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में रेस्टोरेंट के बेसमेंट में फंसे 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इन सभी को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया.

सवाल- घायलों को कौन-कौन से अस्पताल में कराया भर्ती?

जवाब- AIIMS के अधिकारी ने बताया कि हमें 13 मरीज मिले, जिनमें 3 मरीज ऐसे हैं जो ऊंचाई से गिर गए थे और उनकी हालत गंभीर है, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बचाया है. वहीं, 28 लोगों को मैक्स अस्पताल और पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया है.

सवाल- आग बुझाने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए?

जवाब- आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला. मौके पर दमकल की 10 गाड़ियों को तैनात किया गया था. नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के डिविजनल ऑफिसर रविंदर ने खुद मौके पर रहकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद भी यह सुनिश्चित करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि कहीं कोई अंदर फंसा न रह जाए.

सवाल- आग लगने की असली वजह क्या थी?

जवाब- फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीमें इस बात की जांच कर रही हैं कि आग किन कारणों से लगी. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फायर विभाग की टीमें घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं.

सवाल- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या?

जवाब- इस हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. सरकार प्रभावित परिवारों और घायलों को हर संभव मुफ्त मेडिकल सहायता और जरूरी सपोर्ट दे रही है.

सवाल- दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

जवाब- DCP साउथ अनंत मित्तल ने कहा, "आज सुबह 08:48 बजे, मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे B&B में आग लगने की सूचना मिली. स्थानीय पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव, लोगों को बाहर निकालने और राहत कार्य शुरू कर दिए. दमकल गाड़ियों की मदद से आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया है.40 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. बड़े दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि इस दुखद घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है. बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी हैं, और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां ​​मौके पर तैनात हैं."

सवाल- क्या सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया?

जवाब- केंद्र सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

सवाल- अब तक क्या एक्शन लिया गया?

जवाब- दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, "दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. लापरवाही के लिए जिम्मेदार इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा. हम किसी भी अवैध इमारत और दोषी पाए जाने वालों को नहीं बख्शेंगे. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि इमारत के पास NOC थी या नहीं. हम यह पता लगा रहे हैं कि BnB चलाने के लिए जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं."