दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'महिला अदालत' को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. केजरीवाल के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद रहे. उन्होंने भी महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह विभाग सिर्फ नाम का है. वह दिल्ली में हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा. मणिपुर कितने समय से जल रहा है लेकिन वह भी गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में नाकाम रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा, 'हमारी बहनों के सबसे बुनियादी सवाल है कि उनको सुरक्षा मिले. जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए थी, वो आपसे छीनकर केंद्र के पास है. वो गृह विभाग के पास है. लेकिन गृह विभाग सिर्फ नाम का है. वह न दिल्ली में और न ही मणिपुर में हमारी बहन-बेटियों को सुरक्षा दे पा रहा है. मैं पूछना चाहता हूं गृह विभाग का यह काम कर कौन कर रहा है?'

अखिलेश ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि AAP ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया उसी का परिणाम है कि कई राज्यों ने आम आदमी पार्टी के मॉडल को अपनाया. दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की सपा प्रमुख ने प्रशंसा की.

#WATCH | Delhi: Addressing the 'Mahila Adalat' held by the AAP, Samajwadi Party President and MP, Akhilesh Yadav says, "... The Home Department is there just for the namesake. If they are not able to provide security, then who is doing the job of the Home Department. A no. of… pic.twitter.com/iXiXmkeKil