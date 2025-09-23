पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला
Delhi Ramlila: दिल्ली की फेमस लवकुश में रामलीला में मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे के द्वारा निभाए जाने पर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ था. अब कमेटी ने इस विषय पर बड़ा निर्णय लिया है.
Delhi Ramlila: बीते कई दिनों से इस बात पर बहस हो रही है और खबरें सामने आ रही हैं कि क्या फिल्म अभिनेत्री और सोशल मीडिया पर फेमस सेलिब्रिटी पूनम पांडे इस साल लवकुश रामलीला में मंदोदरी का रोल निभा रही हैं या नहीं. अब इस मुद्दे को खत्म करते हुए दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है. लवकुश रामलीला की सक्रीनिंग कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं निभा रही हैं. इसके लिए पूनम पांडे को पत्र भेजा गया है.
कमेटी ने लिया निर्णय
बता दें कि कमेटी ने यह निर्णय मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं. कमेटी का कहना है कि अगर कोई परिस्थिति उनके उद्देश्य को प्रभावित करती है तो उस पर ध्यान देना उनका कर्तव्य है. कमेटी का कहना है कि मंदोदरी के रोल के लिए किसी और से बात की जाएंगी. रामलीला कमेटी का कहना है कि 'हमारे लिए खुशी की बात है दिल्ली राममय हुई है. दिल्ली सरकार का धन्यवाद, जो सुविधाएं दी गई है, राम लीला कमेटियों को सिंगल विंडो के जरिए परमिशन मिल गई. लव कुश रामलीला हर बार कुछ नया करती है, कई फिल्मी कलाकार किरदार निभाएंगे.'
पूरे देश में हुआ विरोध प्रदर्शन
कमेटी ने आगे कहा कि 'पूनम पांडे के मंदोदरी का रोल निभाने पर पूरे देश का साधु संत इसका विरोध कर रहे है, लेकिन वो एक कलाकार है. लेकिन अगर वो पॉजिटिव रोल करे तो उससे क्या दिक्कत है. अगर वह रोल करती तो मैसेज जाता, कहा जाता तो वह बदल गई. हम किसी की आस्था तो ठोस नहीं पहुंचाएंगे. हमने लोगों की भावना को ध्यान में रखा है. पूनम पांडे को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया है, की आप की भावना का भी हम आदर करते हैं. बता दें कि दिल्ली की इस फेमस रामलीला में मनोज तिवारी भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे हैं.
