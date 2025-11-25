FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

T20 वर्ल्ड कप: 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स, ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल और ग्रुप डी में - द. अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE, कनाडा हैं.

भारत

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

Delhi Lok Adalat: दिसंबर में लगने वाली अंतिम लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे, लेकिन केवल सामान्य नियम उल्लंघनों पर राहत मिलेगी प्रवेश के लिए टोकन लेना जरूरी है, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

राजा राम

Updated : Nov 25, 2025, 09:18 PM IST

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

Delhi Lok Adalat: अगर आपका ट्रैफिक चालान महीनों से पेंडिंग है और 13 सितंबर को लगी लोक अदालत का मौका आपसे छूट गया था, तो अब आपके लिए एक और अच्छा अवसर आने वाला है. 2025 में कुल चार राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जानी थीं, जिनमें से तीन हो चुकी हैं. चौथी लोक अदालत दिसंबर में लगने जा रही है, जहां एक बार फिर वाहन चालकों को कम राशि में चालान निपटाने का मौका मिलेगा. हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ नियमों और जरूरी तैयारियों का पालन करना अनिवार्य है.

दिसंबर में मिलेगा आखिरी मौका

इस साल की चौथी और अंतिम लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को लगने वाली है. इससे पहले 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को तीन लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं. अगर आप 13 दिसंबर की तारीख भी मिस कर देते हैं, तो अगली लोक अदालत का इंतजार 2026 तक करना पड़ेगा, जिसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है.

हर चालान का नहीं होता निपटारा

अक्सर लोगों की धारणा होती है कि किसी भी प्रकार का चालान लोक अदालत में खत्म किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है. लोक अदालत में केवल ट्रैफिक नियमों से संबंधित हल्के-फुल्के मामलों का निपटारा किया जाता है, जैसे

  • सीट बेल्ट न लगाना
  • हेलमेट नहीं पहनना
  • रेड लाइट जंप करना
  • जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना. बताते चलें, क्राइम, शराब पीकर गाड़ी चलाना या एक्सीडेंट से जुड़े चालान यहां निपटाए नहीं जाते. 

यह भी पढ़ें: SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

लोक अदालत से पहले टोकन लेना अनिवार्य

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है टोकन लेना. लोक अदालत से कुछ दिन पहले पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर टोकन जारी किए जाते हैं. 13 दिसंबर की लोक अदालत के लिए टोकन संभावित रूप से 6–7 दिसंबर के आसपास जारी हो सकते हैं. बताते चलें बिना टोकन लिए आपको लोक अदालत में एंट्री नहीं मिलेगी. 

