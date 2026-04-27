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भारत

'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदलने की मांग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तंज कसा है, जानें उन्होंने क्या कहा...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 27, 2026, 06:41 PM IST

'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

Arvind Kejriwal and CM Rekha Gupta (Image Credit: ANI)

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आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदलने की मांग की सियासी गलियारे में खूब चर्चा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा. उन्होंने कहा- 'केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो यह कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं. सब कुछ वही हैं, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है?' 

'केजरीवाल घटिया मजाक कर रहे हैं'

सीएम गुप्ता ने आगे कहा, 'जिस तरीके से वह व्यवहार कर रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा. आपने एक न्यायमूर्ति पर जो इल्जाम लगाए, जो सवाल खड़े किए, क्या यह आपको शोभा देता है? एक कलप्रिट, एक गुनहगार, जो शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वह व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज उठाकर कहे कि यह मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं, और उसकी उस सोच के साथ जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए? बाहर बैठकर आप कहें कि मैं सत्याग्रही हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि यह केवल एक घटिया मजाक है, जिस मजाक को न जनता पसंद करती है और न ही हमारी न्याय व्यवस्था इसकी परमिशन देती है.' 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में 9 मार्च को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी 23 पक्षों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर अपना रुख साफ करने को कहा था. इसके बाद 16 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जज को बदलने की मांग की. बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ कर रही है, जिन्हें बदलने की अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं.

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