FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुलिस और बम स्क्वायड स्कूल की जांच कर रहे, विवेक हाई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने विवेक हाई स्कूल को खाली कराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

MJP Hall Ticket 2026: एमजेपी एडमिट कार्ड mjp.maharashtra.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

UPSSSC Lekhpal Result 2026: UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

UPSSSC ने जारी किया लेखपाल PET का रिजल्ट, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए मेन्स के लिए सिलेक्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

Homeभारत

भारत

Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. इस केस में CBI से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया गया है.

Latest News

IANS

Updated : Feb 27, 2026, 12:16 PM IST

Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े घोटाले में आरोपमुक्त कर दिया. कोर्ट ने CBI को फटकार भी लगाई. फोटो- ANI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया.

आबकारी नीति में कोई साज़िश नहीं थी

शुक्रवार, 27 फरवरी को अदालत में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पेश हुए. के कविता, अमनदीप ढल और कई अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने जांच में कमियों के लिए CBI को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था.

CBI ने अनुमान के आधार पर कहानी गढ़ने की कोशिश की- कोर्ट

कोर्ट ने सीबीआई की चार्जसीट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कई कमियां हैं, जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, क्योंकि सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की. सीबीआई की तरफ से कंफेशनल स्टेटमेंट की कॉपी जमा नहीं किए जाने पर जज जीतेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त की. चार्जशीट में 'साउथ लॉबी' शब्द के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति जताई.

क्या है दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा घोटाला

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी (शराब) नीति से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. बाद में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
MORE
Advertisement