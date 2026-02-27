Delhi Liquor Policy Scam: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त, कोर्ट ने कहा- CBI ने अनुमान के आधार पर केस बनाया

दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. इस केस में CBI से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया गया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े घोटाले में आरोपमुक्त कर दिया. कोर्ट ने CBI को फटकार भी लगाई. फोटो- ANI

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया.

आबकारी नीति में कोई साज़िश नहीं थी

शुक्रवार, 27 फरवरी को अदालत में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पेश हुए. के कविता, अमनदीप ढल और कई अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने जांच में कमियों के लिए CBI को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था.

CBI ने अनुमान के आधार पर कहानी गढ़ने की कोशिश की- कोर्ट

कोर्ट ने सीबीआई की चार्जसीट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कई कमियां हैं, जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, क्योंकि सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की. सीबीआई की तरफ से कंफेशनल स्टेटमेंट की कॉपी जमा नहीं किए जाने पर जज जीतेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त की. चार्जशीट में 'साउथ लॉबी' शब्द के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति जताई.

क्या है दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा घोटाला

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी (शराब) नीति से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. बाद में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया.



