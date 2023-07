रैन बसरों का हाल देखने निकले थे दिल्ली के उपराज्यपाल, लोगों को यमुना किनारे शौच करते देख रह गए हैरान

डीएनए हिंदी: दिल्ली की सर्दियां अच्छे-खासे पैसों वालों का भी हाल बुरा कर देती हैं. ऐसे में बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए रैन बसेरों (Rain Basera Delhi) को इंतजाम किया जाता है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना (V K Saxena) शुक्रवार रात को रैन बसेरों का हाल जानने निकले थे. यहां के हाल देख खुद वी के सक्सेना ही हैरान रह गए. उन्हें पता चला कि कश्मीरी गेट के पास रैन बसेरों में सिर्फ़ 600 लोगों के रहने की जगह है और 5,000 ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजूबर हैं. उपराज्यपाल वी के सक्सेना उस वक्त तो अवाक ही रह गए जब उन्हें बताया गया कि टॉयलेट न होने की वजह से यहां से सैकड़ों लोग सुबह यमुना नदी के किनारे शौच करने जाते हैं.

रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे वी के सक्सेना ने पाया कि शौचालयों और जगह की कमी के कारण कई लोग यमुना किनारे शौच करने और फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं. एलजी ऑफिस के मुताबिक, वी के सक्सेना ने शुक्रवार रात कश्मीरी गेट के पास स्थित रैन बसेरे का दौरा किया और वहां रहने वाले लोगों से बात की. वी के सक्सेना ने लोगों से उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछा और इन आश्रय गृहों में व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया.

रैन बसेरों में 600 की जगह, 5000 लोग बेघर

दिल्ली के रैन बसेरों में रहने वाले लोगों ने उन्हें बताया कि उनमें से अनेक सड़क के किनारे और फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रैन बसेरों में केवल 600 लोग रह सकते हैं और क्षेत्र में उनके जैसे लगभग 5,000 बेघर लोग हैं. उन्हें बताया गया कि रैन बसेरों में केवल वहां रजिस्टर्ड लोगों को ही भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मतलब है कि हजारों अन्य लोगों को रात के खाने के लिए कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

Visited Night Shelters at ISBT late night yesterday. Even as facilities of sleeping overnight for the homeless are satisfactory, the numbers are highly skewed to their disadvantage, with thousands yet sleeping on pavements. Lack of toilets force them to defecate & bathe in open. pic.twitter.com/CR4R5Cgz6p