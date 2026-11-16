दिल्ली में कानून मंत्री के ऑफिस के पास ही कर दी युवक की हत्या, ताबड़तोड़ चलाईं गोलियां

दिल्ली के सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है. यहां करीब 18 से 20 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें एक युवक की मौत हो गई.

राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज वारदात से लगाया जा सकता है. दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास सोमवार (16 नवंबर 2026) शाम बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने करीब 18 से 20 राउंड फायरिंग की. इस हमले में समीर नाम के युवक की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास हुई वारदात

ये घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार और खजूरी खास इलाके के पास की है. मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के नजदीक जीरो पुस्ता के आसपास बाइक सवार हमलावरों ने समीर को निशाना बनाया. हमलावरों ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं. फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि वहीं भगदड़ मच गई. गोली लगने से समीर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भाग गए.

#WATCH | Delhi: A person identified as Sameer, a resident of Mustafabad, was shot dead by unidentified assailants near Zero Pushta in North-East Delhi's Khajuri Khas area. Upon receiving information, Delhi Police reached the spot, and Crime and FSL teams were called in to collect evidence. Police are scanning nearby CCTV footage to identify the attackers and are investigating all angles, including personal enmity, to ascertain the motive behind the murder. November 16, 2026

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने कहा कि खजूरी खास पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लगभग 6:25 बजे गोलीबारी की घटना की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम तुरंत सोनिया विहार के जीरो पुश्ता स्थित कूड़ा खट्टा के पास पहुंची. वहां पता चला कि शाम करीब 5:30 बजे, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोग पीछे से आए, एक व्यक्ति पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए. घायल व्यक्ति की पहचान समीर के रूप में हुई, जो पीछे बैठा था. रिजवान स्कूटी चला रहा था.

आपसी रंजिश के चलते की फायरिंग

उन्होंने बताया कि रिजवान घायल समीर को सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. खजूरी खास पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं. हमलावर की पहचान कर ली गई है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. इस घटना का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. ये दो पुराने साथियों के बीच आपसी रंजिश का नतीजा है. आगे की जांच चल रही है.

स्थानीय लोगों ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और डर का माहौल है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्थानीय निवासी ने बताया कि ये इलाके की मुख्य सड़क है और यहां एक मंत्री का कार्यालय भी है. इसके बावजूद करीब 20 राउंड गोलियां चलना गंभीर चिंता का विषय है.

उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और ये चौथी ऐसी घटना है. स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब इलाके की मुख्य सड़क पर, मंत्री के ऑफिस के पास इस तरह खुलेआम गोलियां चलाई जा सकती हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

आम आदमी पार्टी ने भी घेरा

इस वारदात के बाद राजनीतिक हलकों में भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं. आम आदमी पार्टी ने इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. आप ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास एक युवक, समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं.

बीजेपी सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास एक युवक, समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं अमित शाह जी, आखिर कितनी और जानें जाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? देश को सुरक्षा देने वाला गृह मंत्री चाहिए, सिर्फ कागजों पर जवाबदेही निभाने वाला नहीं। — AAP (@AamAadmiParty) November 16, 2026

आम आदमी पार्टी ने आगे लिखा कि अमित शाह जी, आखिर कितनी और जानें जाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? देश को सुरक्षा देने वाला गृह मंत्री चाहिए, सिर्फ कागजों पर जवाबदेही निभाने वाला नहीं. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं कि एक मंत्री के कैंप कार्यालय के पास ही हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं?

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