दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, आनंद विहार, नई दिल्ली समेत ये हैं लिस्ट में शामिल

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है. इन स्टेशनों पर आपको आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देखने को मिलेंगी. आइए जानते हैं कि लिस्ट में किन-किन स्टेशनों का नाम शामिल हैं.

ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल दिल्ली के इन 13 स्टेशनों को कायाकल्प होने जा रहा है. इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं से लैस किया जाएगा. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत न्यू दिल्ली, आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है. इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, पहुंच और आराम को बढ़ाना है. इस योजना के तरह के तहत दिल्ली के कुल 13 स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा. लिस्ट लिस्ट आनंद विहार से लेकर नई दिल्ली स्टेशन का भी नाम है.

ये रहे स्टेशन के नाम

न्यू दिल्ली

आनंद विहार

बिजवासन

दिल्ली कैंट

आदर्श नगर

सराय रोहिल्ला

शाहदरा

हजरत निजामुद्दीन

नरेला

सब्जी मंडी

सफदरजंग

तिलक ब्रिज

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि देशभर में कुल 1,337 स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना के तहत चल रहा है, जिसमें दिल्ली के ये 13 स्टेशन भी शामिल हैं. बता दें कि दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका हैं.

नई दिल्ली स्टेशन पर काम में तेजी

इसका असर भी देखने को मिल रहा है. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अजमेरी गेट साइड का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है. यहां अब ज्यादा टिकट काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और व्यापक सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध है. इसके अलावा बेहतर लाइटिंग, निर्बाध बिजली आपूर्ति, आरओ पानी की सुविधा, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा भीड़ प्रबंधन के लिए ज्यादा सीटें लगाई गई हैं. उधर पहाड़गंज साइट पर भी काम शुरू हो गया है.

