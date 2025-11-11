FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह मंत्रालय ने NIA को दिए Delhi Blast की जांच के आदेश | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ATS टीम गुजरात जाएगी | दिल्ली में कल शाम 5:30 बजे CCS की बैठक | दिल्ली में कल शाम 5:30 बजे CCS की बैठक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

Homeभारत

भारत

Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में पुलिस ने एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है, जानें कौन है यह महिला डॉक्टर और उसका आतंकी संगठन जैश से क्या है कनेक्शन...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 11, 2025, 03:01 PM IST

Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

Shaheen Shahid

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में शामिल लोगों की तलाश में सुरक्षा बल और पुलिस जुटी हुई है. अधिकारियों ने एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की है. लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली शाहीन शाहिद को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भारत में जैश आतंकवादी संगठन के लिए काम करती थी.

खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि शाहीन शाहिद भारत में जैश आतंकवादी संगठन की महिला विंग की स्थापना और भर्ती के लिए ज़िम्मेदार थी. उसने पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात के लिए आतंकवादियों की भर्ती की. लखनऊ की इस महिला डॉक्टर को दिल्ली के पास फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

कौन है शाहीन शाहिद?

लखनऊ की शाहीन शाहिद को जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात की कमान सौंपी गई है, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार विमान अपहरण का मास्टरमाइंड था और कथित तौर पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था. कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह समूह जैश-ए-मोहम्मद कमांडरों की पत्नियों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपने बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा स्थित केंद्रों में ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर रहा है.

शाहीन कथित तौर पर अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और उसका कश्मीरी डॉक्टर डॉ. मुजम्मिल शकील से भी गहरा नाता है.  डॉ. मुजम्मिल शकील को भी फरीदाबाद के उसके दो किराए के कमरे से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE