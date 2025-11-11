Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में पुलिस ने एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है, जानें कौन है यह महिला डॉक्टर और उसका आतंकी संगठन जैश से क्या है कनेक्शन...

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में शामिल लोगों की तलाश में सुरक्षा बल और पुलिस जुटी हुई है. अधिकारियों ने एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की है. लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली शाहीन शाहिद को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भारत में जैश आतंकवादी संगठन के लिए काम करती थी.

खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि शाहीन शाहिद भारत में जैश आतंकवादी संगठन की महिला विंग की स्थापना और भर्ती के लिए ज़िम्मेदार थी. उसने पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात के लिए आतंकवादियों की भर्ती की. लखनऊ की इस महिला डॉक्टर को दिल्ली के पास फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

कौन है शाहीन शाहिद?

लखनऊ की शाहीन शाहिद को जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात की कमान सौंपी गई है, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार विमान अपहरण का मास्टरमाइंड था और कथित तौर पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था. कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह समूह जैश-ए-मोहम्मद कमांडरों की पत्नियों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपने बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा स्थित केंद्रों में ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर रहा है.

शाहीन कथित तौर पर अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और उसका कश्मीरी डॉक्टर डॉ. मुजम्मिल शकील से भी गहरा नाता है. डॉ. मुजम्मिल शकील को भी फरीदाबाद के उसके दो किराए के कमरे से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

