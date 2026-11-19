दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑटो से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं, जानें पूरा मामला...

Delhi Road Accident: देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार लोगों के साथ-साथ वहां से गुजर रहे राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए थे जिनमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हैं.

यह हादसा 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने एक थ्री-व्हीलर को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

पहले थाने से मिली जमानत, दो मौतों के बाद बढ़ीं आरोपी की मुश्किलें

पुलिस ने हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक को गिरफ्तार कर लिया था. शुरुआत में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(a) के तहत FIR दर्ज की गई थी. लेकिन बाद में घायलों में से दो लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने केस में गैर इरादतन हत्या से जुड़ी BNS की धारा 105 भी जोड़ दी. शुरुआत में आरोपी को थाने से जमानत मिल गई थी, लेकिन दो लोगों की मौत के बाद अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

क्या शराब पीकर चला रहा था कार? ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने आरोपी चालक का ब्लड सैंपल भी लिया था जिससे यह पता लगाया जा सके कि हादसे के वक्त वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था या नहीं. फिलहाल ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है. हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं घायल छह लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है.