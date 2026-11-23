जामा मस्जिद पुलिस थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाए गए नबील नाम के युवक ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में कुल 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सोमवार (23 नवंबर 2026) दोपहर एक ऐसी घटना हुई, जिसने पुलिस थाने के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. यहां काउंसलिंग के लिए बुलाए गए एक युवक ने अचानक चाकू निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. इस हमले में कुल 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पीछा किया तो उसने रास्ते में भी चाकू से हमला कर दिया. आखिरकार पुलिस को उसे काबू करने के लिए गोली चलानी पड़ी. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 साल के नबील को उसकी मां और बहन की शिकायत पर जामा मस्जिद थाने बुलाया गया था.

आरोपी पर परेशान करने का लगा आरोप

दोनों ने आरोप लगाया था कि नबील उन्हें परेशान करता है. सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिसकर्मी उससे इसी मामले में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उसने अचानक चाकू निकाल लिया और वहां मौजूद जवानों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. हमले में पुलिसकर्मियों के चेहरे और गर्दन पर चोटें आईं. बताया जा रहा है कि आरोपी ने गुस्से में पुलिसवालों से ये भी कहा कि उसे थाने में बुलाने की हिम्मत कैसे हुई.

घायल पुलिसकर्मी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

इस घटना में थाने के अंदर ही पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. इनमें दो सब-इंस्पेक्टर अजय और अरविंद, एएसआई श्रीकृष्ण और हेड कांस्टेबल हरेंद्र व बलजीत शामिल हैं. घायलों को इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें तीन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई गई है.

#WATCH | Delhi | Accused Nabeel attacked five police personnel inside the police station. The accused fled from the police station and in the Chitli Qabar area, he attacked four more police personnel with a knife. Police fired 8 rounds in self-defence to bring the accused under control. The accused has been shifted to the hospital. The police have registered 3 cases – attack on policemen inside the police station, forcible snatching of a scooter and knife attack on police personnel in Chitli Qabar. (Visuals from the spot) — ANI (@ANI) November 23, 2026

हमला करने के बाद नबील थाने से भाग निकला. फरार होने के लिए उसने कथित तौर पर एक आम नागरिक से स्कूटी भी छीन ली. घटना की जानकारी मिलते ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की AATS और स्पेशल स्टाफ की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस ने उसे पुराने दिल्ली के चितली कबर इलाके में ट्रैक कर लिया.

पुलिस टीम ने पकड़ने की कोशिश की

शाम करीब 4:30 बजे पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यहां भी सरेंडर करने के बजाय चाकू से हमला कर दिया. इस बार स्पेशल स्टाफ के चार पुलिसकर्मी कांस्टेबल अंकित, जयंत, लोकेश और परमिंदर घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए LNJP अस्पताल ले जाया गया.

लगातार हमलों और पुलिसकर्मियों की जान पर खतरे को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को रोकने के लिए कंट्रोल्ड फायरिंग की. पुलिस के मुताबिक, कुल आठ राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से छह आरोपी के पैरों में लगीं. घायल नबील को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

#WATCH | Delhi: DCP Central Rohit Rajbir Singh arrives at Sir Ganga Ram Hospital where five injured Delhi Police personnel and accused Nabeel are admitted after the encounter. An incident occurred at around 2:30 PM today at PS Jama Masjid, where a person named Nabeel, who had been called to the police station in connection with a complaint arising out of a family dispute involving his mother and sister, suddenly attacked police personnel with a knife. — ANI (@ANI) November 23, 2026

दरियागंज थाने में भी दर्ज है मामला

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक लग रहा है. उसकी मां और बहन ने शिकायत की थी कि वह घर पर उन्हें परेशान करता है और उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, जिसमें गाली-गलौज और मारपीट भी शामिल है.

पुलिस के मुताबिक, नबील के खिलाफ साल 2022 में दरियागंज थाने में भी IPC की धारा 324 के तहत मामला दर्ज हुआ था. फिलहाल जामा मस्जिद और चांदनी महल थाने में इस घटना को लेकर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने साफ किया है कि शुरुआती जांच में इस घटना का कोई आतंकी एंगल सामने नहीं आया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और हमले के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है.

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