Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत

Delhi Hit-and-Run Case: घटना वसंत कुंज के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास की है. मृतक बच्चे की पहचान मुर्शीद के रूप में हुई है, जो सेक्टर-6 RK पुरम का रहने वाला था.

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हिट-एंड-रन का एक मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार Thar ने साइकिल सवार 13 साल के बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. जिसकी वजह से वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन थार चालक ने रिवर्स करते हुए उसे फिर दोबारा से कुचल दिया और मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना वसंत कुंज के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास की है. मृतक बच्चे की पहचान मुर्शीद के रूप में हुई है, जो सेक्टर-6 RK पुरम का रहने वाला था. मुर्शीद दोपहर करीब 2.00 बजे कुछ सामान लेने साइकिल से महरौली-महिपालपुर रोड की तरफ से जा रहा था. तभी तेज रफ्तार पीछे से आ रही थार ने उसे टक्कर मार दी.

काफी दूर तक सुनाई दी बच्चे की चीखें

हादसे के बाद मुर्शीद नीचे गिर पड़ा. ड्राइवर ने थार को फिर पीछे किया और कुचलता हुआ फरार हो गया. टक्कर इतनी भयानक थी की आसपास बच्चे की चीख की आवाज सुनाई दी. लोग मौके पर पहुंचे तो बच्चा खून में लथपथ नीचे पड़ा था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

चश्मदीदों के मुताबिक, थार चालक ने पहले बच्चे को टक्कर मारी और फिर जानबूझकर गाड़ी रिवर्स करके कुचला. जिसकी वजह से लड़का थार के पहियों के नीचे आ गया. एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ बच्चों ने नंबर लेने के लिए थार का पीछा भी किया था, लेकिन वह स्पीड में लेकर फरार हो गया.

आरोपी तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्चे की साइकिल के परखच्चे उड़ गए. आरोपी के खिलाफ वसंज कुंज थाने में बीएनएस की धारा 281, 106(1) और तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं. आसपास इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से