उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी सटीक उम्र या जन्म तिथि या अन्य विशिष्ट विवरण बताने में लड़के की असमर्थता का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा. पीड़ित ने पहले बयान में कहा था कि उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे सटीक उम्र जानने की उम्मीद करना अवास्तविक है.

कूड़ा बीनने वाले 11 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकृत्य के आरोपी की दोषसिद्धी के आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, उसकी 20 साल की सजा को कम करके 10 साल कर दिया. कोर्ट में आरोपी के वकील ने सवाल उठाया कि नाबालिग बच्चे की गवाही में विरोधाभास है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह बच्चा बेघर है, कूड़ा बीनने का काम करता है, उससे उम्र, तारीख, कपड़ों और समय को लेकर उस तरह की सटीकता से डिटेल में जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जैसी एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है.

10 अगस्त को जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (कुकृत्य) और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा-छह (गंभीर रूप से यौन हमला) के तहत दोषसिद्धी के फैसले को बरकरार रखा था. 2025 में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी 20 साल की सजा को कम करके 10 साल कर दिया है. कोर्ट ने इस आधार पर सजा कम की है कि घटना के समय इस अपराध के लिए 10 साल की सजा का प्रावधना था. 16 अगस्त 2019 को सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई थी, जबकि यह मामला 2016 का है.

आरोपी के वकील ने क्या दीं दलीलें?

आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है और दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के वक्त लड़के की उम्र 12 साल थी और घटना के समय जो कपड़े पहने थे उसे लेकर भी नाबालिग के बयानों में विरोधाभास है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी सटीक उम्र या जन्म तिथि या अन्य विशिष्ट विवरण बताने में लड़के की असमर्थता का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा. पीड़ित ने पहले बयान में कहा था कि उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे सटीक उम्र जानने की उम्मीद करना अवास्तविक है. कोर्ट ने स्कूल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि उसमें लड़के की जन्मतिथि 12 अक्टूबर, 2005 दर्ज है, जिससे तय होता है कि घटना के समय उसकी उम्र 11 साल थी.

कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सभी गवाहियों में आरोपी की पहचान, घटना का स्थान, यौन उत्पीड़न की प्रकृति और घटना के तुरंत बाद के घटनाक्रम का क्रम मूल रूप से एक जैसा रहा. उससे घटना के सही समय, कपड़ों के विवरण और रंग, एनजीओ के कर्मचारियों और पुलिस के मौके पर पहुंचने के सटीक क्रम को लेकर जो विसंगितयां सामने आई हैं, वह आरोपों को कमजोर नहीं करते हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि नाबालिग के शरीर पर चोटों का निशान न होना उसकी सुसंगत और विश्वसनीय गवाही पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा, '...यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गवाह सड़कों पर गुजारा करने वाला बेघर बच्चा था और कूड़ा बीनने का काम करता था, उससे तारीखों, समय या कपड़ों के बारे में उसी सटीकता से विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती जितनी कि एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है.'

क्या है मामला?

यह मामला नवंबर, 2016 का है, जब नाबालिग ने आरोप लगाया था कि कश्मीरी गेट पर स्थित रेलवे पुल के नीचे उसका यौन उत्पीड़न हुआ. नाबालिग ने घटना की जानकारी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी, जो उस क्षेत्र में बेघर लोगों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसके बाद पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी गई.

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