FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
साल 2030 तक भारत के सभी लड़ाकू युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे, जानिए कितनी बढ़ जाएगी नौसेना की ताकत

साल 2030 तक भारत के सभी लड़ाकू युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे, जानिए कितनी बढ़ जाएगी नौसेना की ताकत

उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

क्या आपकी कुर्सी कमर से लेकर कंधे तक का दर्द बढ़ा रही है? 8-9 घंटे बैठने वालों के लिए डॉ. पंकज शर्मा की चेतावनी

क्या आपकी कुर्सी कमर से लेकर कंधे तक का दर्द बढ़ा रही है? 8-9 घंटे बैठने वालों के लिए डॉ. पंकज शर्मा की चेतावनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी सटीक उम्र या जन्म तिथि या अन्य विशिष्ट विवरण बताने में लड़के की असमर्थता का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा. पीड़ित ने पहले बयान में कहा था कि उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे सटीक उम्र जानने की उम्मीद करना अवास्तविक है.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 14, 2026, 04:16 PM IST

उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्धी बरकरार रखी (Image Source: Delhi High Court)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कूड़ा बीनने वाले 11 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकृत्य के आरोपी की दोषसिद्धी के आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, उसकी 20 साल की सजा को कम करके 10 साल कर दिया. कोर्ट में आरोपी के वकील ने सवाल उठाया कि नाबालिग बच्चे की गवाही में विरोधाभास है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह बच्चा बेघर है, कूड़ा बीनने का काम करता है, उससे उम्र, तारीख, कपड़ों और समय को लेकर उस तरह की सटीकता से डिटेल में जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जैसी एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है.

10 अगस्त को जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (कुकृत्य) और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा-छह (गंभीर रूप से यौन हमला) के तहत दोषसिद्धी के फैसले को बरकरार रखा था. 2025 में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी 20 साल की सजा को कम करके 10 साल कर दिया है. कोर्ट ने इस आधार पर सजा कम की है कि घटना के समय इस अपराध के लिए 10 साल की सजा का प्रावधना था. 16 अगस्त 2019 को सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई थी, जबकि यह मामला 2016 का है.

आरोपी के वकील ने क्या दीं दलीलें?

आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है और दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के वक्त लड़के की उम्र 12 साल थी और घटना के समय जो कपड़े पहने थे उसे लेकर भी नाबालिग के बयानों में विरोधाभास है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी सटीक उम्र या जन्म तिथि या अन्य विशिष्ट विवरण बताने में लड़के की असमर्थता का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा. पीड़ित ने पहले बयान में कहा था कि उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे सटीक उम्र जानने की उम्मीद करना अवास्तविक है. कोर्ट ने स्कूल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि उसमें लड़के की जन्मतिथि 12 अक्टूबर, 2005 दर्ज है, जिससे तय होता है कि घटना के समय उसकी उम्र 11 साल थी.

कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सभी गवाहियों में आरोपी की पहचान, घटना का स्थान, यौन उत्पीड़न की प्रकृति और घटना के तुरंत बाद के घटनाक्रम का क्रम मूल रूप से एक जैसा रहा. उससे घटना के सही समय, कपड़ों के विवरण और रंग, एनजीओ के कर्मचारियों और पुलिस के मौके पर पहुंचने के सटीक क्रम को लेकर जो विसंगितयां सामने आई हैं, वह आरोपों को कमजोर नहीं करते हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि नाबालिग के शरीर पर चोटों का निशान न होना उसकी सुसंगत और विश्वसनीय गवाही पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा, '...यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गवाह सड़कों पर गुजारा करने वाला बेघर बच्चा था और कूड़ा बीनने का काम करता था, उससे तारीखों, समय या कपड़ों के बारे में उसी सटीकता से विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती जितनी कि एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है.'

क्या है मामला?

यह मामला नवंबर, 2016 का है, जब नाबालिग ने आरोप लगाया था कि कश्मीरी गेट पर स्थित रेलवे पुल के नीचे उसका यौन उत्पीड़न हुआ. नाबालिग ने घटना की जानकारी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी, जो उस क्षेत्र में बेघर लोगों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसके बाद पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी गई.

 

यह भी पढ़ें:- कोविड वैक्सीनेशन, जाति और बैंक अकाउंट्स... जनगणना के लिए याद रखें सारा रिकॉर्ड, ये रही सवालों की लिस्ट

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement