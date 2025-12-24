Delhi Pollution: एयर प्यूरीफायर पर टैक्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, GST घटाने पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस मानने और उस पर GST 18% से घटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने GST काउंसिल को जल्द बैठक करने के संकेत दिए हैं.

दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है. एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और उस पर लगने वाले GST को कम करने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा प्रदूषण हालात में एयर प्यूरीफायर जरूरत बन चुके हैं और इस पर टैक्स नीति पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी और आसपास के इलाकों में गंभीर होते वायु प्रदूषण संकट को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एयर प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ की श्रेणी में शामिल करने और इस पर लगने वाले 18 प्रतिशत GST को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई है.

HEPA फिल्टर पर लगाए गए GST को खत्म किया जाए

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है और ऐसे हालात में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गए हैं. अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट का भी जिक्र किया. इस रिपोर्ट में सरकार को सलाह दी गई थी कि एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर लगाए गए GST को खत्म किया जाए या कम से कम किया जाए. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिखता कि इन उपकरणों पर टैक्स कम क्यों नहीं किया जा सकता.

अदालत ने इस मामले में GST काउंसिल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और निर्देश दिया कि काउंसिल को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में हवा की हालत को देखते हुए GST काउंसिल को जल्द से जल्द बैठक करनी चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.

स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को कुछ हद तक कम कर सकता है

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 दिसंबर तय की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा है कि GST काउंसिल की बैठक कब तक संभव हो सकती है और इस पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं. इस फैसले को प्रदूषण से जूझ रहे दिल्लीवासियों के लिए अहम माना जा रहा है. अगर एयर प्यूरीफायर पर GST घटता है या हटता है, तो यह आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना आसान बना सकता है और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को कुछ हद तक कम कर सकता है.

