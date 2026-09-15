30 हफ्ते की गर्भवती रेप सर्वाइवर को HC ने दी अबॉर्शन की इजाजत, जज बोलीं- मां बनने की जिम्मेदारी थोप नहीं सकते

जस्टिस मधु जैन ने कहा कि रेप केस में पीड़िता को उत्पीड़न से ठहरे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना और इस तरह उसकी मर्जी के बिना उस पर मातृत्व की जिम्मेदारी डालना उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 सितंबर, 206) को एक अहम आदेश में कहा है कि दुष्कर्म से गर्भ ठहरने की स्थिति में किसी पीड़िता पर उसकी मर्जी के बिना मां बनने की जिम्मेदारी छोपना सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने 15 साल की दुष्कर्म की पीड़िता की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. नाबालिग 30 हफ्ते की गर्भवती है और वह इसे जारी रखना नहीं चाहती है.

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम (MTP) की धारा तीन के तहत कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं की कानूनी जरूरतों को पूरा करने पर 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति है. जस्टिस मधु जैन ने 8 सितंबर को दिए आदेश में कहा, 'रेप केस में पीड़िता को उत्पीड़न से ठहरे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना और इस तरह उसकी मर्जी के बिना उस पर मातृत्व की जिम्मेदारी डालना उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा.' कोर्ट ने कहा कि अपने शरीर के संबंध में महिला के अधिकारों में यह भी शामिल है कि वह मां बनना चाहती है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि ऐस मामले में महिला को गर्भ ठहरने की वजह से बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना उसको शारीरिक और मानसिक आघात दे सकता है, जिसके परिणाम उसको लंबे समय तक भी भुगतने पड़ सकते हैं.

जस्टिस मधु जैन ने कहा कि भले ही गर्भावस्था का समय अधिक होने के कारण ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, लेकिन इस वजह से नाबालिग से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता कि वह बच्चा पैदा करने का फैसला खुद करे. कोर्ट ने कहा कि जिस उम्र में किसी बच्चे को सुरक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए और उसे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उस उम्र में उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनका सामना किसी भी बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए. जज ने कहा कि 15 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए मां नहीं कहा जा सकता क्योंकि यौन हिंसा के कारण उसे गर्भवती होने के लिए मजबूर किया गया. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि माता-पिता दोनों के न रहने से लड़की के हालात और मुश्किल हो गए हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी, उन्होंने कहा कि कानून भले ही उपाय और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराए, लेकिन उसका कोई भी आदेश उस सदमे को मिटा नहीं सकता जो बच्ची ने सहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और एस के अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि बच्ची के गर्भापत की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिया कि दवाओं, जांच, अस्पताल में भर्ती करना, भोजन , इलाज और गर्भपात से जुड़े अन्य खर्च वह उठाए.

कोर्ट ने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि वे दुष्कर्म के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में डीएनए पहचान और अन्य प्रक्रिया के लिए भ्रूण के हिस्से को सुरक्षित रखें. कोर्ट ने कहा कि अगर चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी मेडिकल केयर के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं और बाल कल्याण समिति कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए.

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